Пашинян заявил, что договоренности с США изменили Южный Кавказ
18:22 18.08.2025
Пашинян заявил, что договоренности с США изменили Южный Кавказ
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
обсе
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его договоренности с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, которые были достигнуты в Вашингтоне, изменили Южный Кавказ. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. В телеобращении к гражданам страны Пашинян вновь заявил, что в Вашингтоне при поддержке президента США между Арменией и Азербайджаном был установлен мир. "После 8 августа мы живем в совершенно другом, абсолютно новом Южном Кавказе, мы живем в совершенно другой, абсолютно новой Республике Армения и этот факт нужно осознать", - заявил он. По его мнению, этот факт осознавать нелегко, так как это незнакомая жителям Армении ситуация и реальность. "Мы, жители Третьей Республики (независимой Армении – ред.), не знаем, что такое мир, не знаем, что значит жить, работать в условиях мира. Это незнакомое нам чувство, так как с первого дня нашей независимости мы жили в атмосфере конфликта в условиях войны или "ни войны, ни мира", - заявил Пашинян.
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, обсе
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, ОБСЕ
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его договоренности с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, которые были достигнуты в Вашингтоне, изменили Южный Кавказ.
Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
В телеобращении к гражданам страны Пашинян вновь заявил, что в Вашингтоне при поддержке президента США между Арменией и Азербайджаном был установлен мир.
"После 8 августа мы живем в совершенно другом, абсолютно новом Южном Кавказе, мы живем в совершенно другой, абсолютно новой Республике Армения и этот факт нужно осознать", - заявил он.
По его мнению, этот факт осознавать нелегко, так как это незнакомая жителям Армении ситуация и реальность. "Мы, жители Третьей Республики (независимой Армении – ред.), не знаем, что такое мир, не знаем, что значит жить, работать в условиях мира. Это незнакомое нам чувство, так как с первого дня нашей независимости мы жили в атмосфере конфликта в условиях войны или "ни войны, ни мира", - заявил Пашинян.
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
11 августа, 13:44
