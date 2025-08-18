https://ria.ru/20250818/smi-2036002612.html

Лидеры ЕС проследят, чтобы Трамп не выдвинул Киеву новые условия, пишут СМИ

в мире

сша

вашингтон (штат)

украина

владимир зеленский

дональд трамп

марк рютте

нато

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ряд европейских лидеров присоединятся ко встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы убедиться, что американский лидер будет придерживаться согласованных с Европой позиций и не выдвинет Киеву новые требования, пишет газета Politico со ссылкой на источник. "Главная причина присоединения (европейских лидеров ко встрече в Вашингтоне - ред.) заключается в том, чтобы убедиться, что Трамп придерживается позиций, согласованных с европейскими столицами, и не ошеломит Украину новыми требованиями после разговора за закрытыми дверями с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным на Аляске в пятницу", - говорится в материале издания. По словам собеседников издания, инициатива о присоединении европейских лидеров ко встрече Трампа с Зеленским была выдвинута президентом Финляндии Александр Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. К инициативе присоединился ряд европейских политиков. "Другие лидеры также выразили желание присоединиться, но список приглашенных намеренно оставался сокращенным", - пишет издание. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

сша

вашингтон (штат)

украина

