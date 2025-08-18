https://ria.ru/20250818/sammit-2036086950.html

Политолог рассказал о влиянии саммита на Аляске на мировую экономику

Политолог рассказал о влиянии саммита на Аляске на мировую экономику - РИА Новости, 18.08.2025

Политолог рассказал о влиянии саммита на Аляске на мировую экономику

18.08.2025

АЛЖИР, 18 авг - РИА Новости. Российско-американский саммит на Аляске имеет важный экономический аспект, который способен подорвать экспансию Европы на мировых рынках, заявил РИА Новости эксперт по стратегическим вопросам, профессор политологии и международных отношений Университета Умм-эль-Буаги в Алжире Аммар Сыга. "Российско-американский саммит свидетельствует о сближении, которое может вызвать беспокойство и недовольство традиционных партнеров США, прежде всего, стран Европы. В особенности учитывая, что украинский конфликт дорого обошелся как России, так и США", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что встреча двух лидеров имеет важный экономический аспект, который способен подорвать "экспансию Европы на мировых экономических рынках и логистических маршрутах и ее стремление распространить свое влияние на стратегические регионы планеты". По оценкам аналитика, двусторонний формат саммита на Аляске предполагает возможность заключения сделок между РФ и США "вне рамок традиционного противостояния" между двумя державами, что вызвало "негодование" в Киеве, а также в европейских странах. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, позже заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация. В конце июля текущего года президент США заявлял, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.

