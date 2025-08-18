Постпред России в Вене назвал одно из главных достижений саммита на Аляске

Рейтинг@Mail.ru
01:11 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что одним из главных достижений саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала договоренность двух стран сосредоточиться на разработке долгосрочного мирного соглашения. "Одним из главных достижений саммита на Аляске является тот факт, что две крупнейшие державы договорились сосредоточить усилия на главной цели - необходимости скорейшей разработки эффективного долгосрочного мирного соглашения", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее Ульянов заявил, что Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что одним из главных достижений саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала договоренность двух стран сосредоточиться на разработке долгосрочного мирного соглашения.
"Одним из главных достижений саммита на Аляске является тот факт, что две крупнейшие державы договорились сосредоточить усилия на главной цели - необходимости скорейшей разработки эффективного долгосрочного мирного соглашения", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
16 августа, 02:42
Ранее Ульянов заявил, что Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и США в судостроении
16 августа, 15:56
 
