Экс-начальник НИИ Минобороны России не признал вину в получении взятки

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Бывший начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игорь Рутько признал вину в превышении полномочий, но не в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда."Вину по статье 286 УК РФ признаю, по (статье – ред.) 290 считаю, что квалифицировано неверно, ни по одному пункту не согласен", - сказал Рутько после оглашения обвинительного заключения.В заседании фигурант пояснил, что не согласен с обвинением в получении взяток по части квалификации, но затем, отвечая на уточняющий вопрос судьи, сказал, что вину по данной статье не признает.Согласно карточке уголовного дела, Рутько вменяют семь эпизодов по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), два эпизода по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности).
