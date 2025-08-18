Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал, сколько детей пойдут в школу 1 сентября - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 18.08.2025 (обновлено: 15:22 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/rossija-2036069039.html
Чернышенко рассказал, сколько детей пойдут в школу 1 сентября
Чернышенко рассказал, сколько детей пойдут в школу 1 сентября - РИА Новости, 18.08.2025
Чернышенко рассказал, сколько детей пойдут в школу 1 сентября
Более 18 миллионов детей 1 сентября пойдут в 40 тысяч школ по всей России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:18:00+03:00
2025-08-18T15:22:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 18 миллионов детей 1 сентября пойдут в 40 тысяч школ по всей России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250818/nagruzka-2035963809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал, сколько детей пойдут в школу 1 сентября

Свыше 18 млн детей пойдут в 40 тыс. школ 1 сентября по всей России

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 18 миллионов детей 1 сентября пойдут в 40 тысяч школ по всей России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников
02:37
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала