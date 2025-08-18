https://ria.ru/20250818/rossija-2036069039.html
Чернышенко рассказал, сколько детей пойдут в школу 1 сентября
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 18 миллионов детей 1 сентября пойдут в 40 тысяч школ по всей России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.
