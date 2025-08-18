Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/rejting-2036050824.html
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев вырос почти на 10% после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске,... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T13:40:00+03:00
2025-08-18T13:40:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев вырос почти на 10% после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, следует из результатов исследования, проведенных компанией InsiderAdvantage. Согласно результатам исследования, проводившегося 15-17 августа, 54% респондентов ответили, что одобряют работу Трампа на посту президента. Не одобряют его работу 44% опрошенных, 2% ответили, что не уверены в своем мнении. Предыдущее исследование компания проводила 22-23 июля. Тогда об одобрении работы президента США высказались 50% опрошенных, 48% высказались о неодобрении, 2% воздержались от ответа. Таким образом, в новом опросе чистый рейтинг одобрения Трампа составил 10%, в предыдущем - 2%. Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа на Аляске. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250818/politico-2036011509.html
https://ria.ru/20250818/avstrija-2036049818.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_09f284b41b3b86c64c9e5225b5b3d55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске

Рейтинг одобрения работы Трампа вырос почти на 10% после встречи с Путиным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев вырос почти на 10% после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, следует из результатов исследования, проведенных компанией InsiderAdvantage.
Согласно результатам исследования, проводившегося 15-17 августа, 54% респондентов ответили, что одобряют работу Трампа на посту президента. Не одобряют его работу 44% опрошенных, 2% ответили, что не уверены в своем мнении.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
11:07
Предыдущее исследование компания проводила 22-23 июля. Тогда об одобрении работы президента США высказались 50% опрошенных, 48% высказались о неодобрении, 2% воздержались от ответа.
Таким образом, в новом опросе чистый рейтинг одобрения Трампа составил 10%, в предыдущем - 2%.
Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа на Аляске. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Политолог назвал встречу Путина и Трампа пощечиной для европейцев
13:36
 
В миреАляскаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала