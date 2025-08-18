https://ria.ru/20250818/rejting-2036050824.html

Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске

Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025

Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев вырос почти на 10% после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске,... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T13:40:00+03:00

2025-08-18T13:40:00+03:00

2025-08-18T13:40:00+03:00

в мире

аляска

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев вырос почти на 10% после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, следует из результатов исследования, проведенных компанией InsiderAdvantage. Согласно результатам исследования, проводившегося 15-17 августа, 54% респондентов ответили, что одобряют работу Трампа на посту президента. Не одобряют его работу 44% опрошенных, 2% ответили, что не уверены в своем мнении. Предыдущее исследование компания проводила 22-23 июля. Тогда об одобрении работы президента США высказались 50% опрошенных, 48% высказались о неодобрении, 2% воздержались от ответа. Таким образом, в новом опросе чистый рейтинг одобрения Трампа составил 10%, в предыдущем - 2%. Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа на Аляске. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

https://ria.ru/20250818/politico-2036011509.html

https://ria.ru/20250818/avstrija-2036049818.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров