https://ria.ru/20250818/rejting-2036050824.html
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев вырос почти на 10% после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске,... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T13:40:00+03:00
2025-08-18T13:40:00+03:00
2025-08-18T13:40:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев вырос почти на 10% после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, следует из результатов исследования, проведенных компанией InsiderAdvantage. Согласно результатам исследования, проводившегося 15-17 августа, 54% респондентов ответили, что одобряют работу Трампа на посту президента. Не одобряют его работу 44% опрошенных, 2% ответили, что не уверены в своем мнении. Предыдущее исследование компания проводила 22-23 июля. Тогда об одобрении работы президента США высказались 50% опрошенных, 48% высказались о неодобрении, 2% воздержались от ответа. Таким образом, в новом опросе чистый рейтинг одобрения Трампа составил 10%, в предыдущем - 2%. Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа на Аляске. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250818/politico-2036011509.html
https://ria.ru/20250818/avstrija-2036049818.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_09f284b41b3b86c64c9e5225b5b3d55b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
Исследование показало, как изменился рейтинг Трампа после встречи на Аляске
Рейтинг одобрения работы Трампа вырос почти на 10% после встречи с Путиным