В Раде призвали арестовать Зеленского во время его визита в США

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал арестовать Владимира Зеленского в ходе его визита в США как террориста.

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

артем дмитрук

верховная рада украины

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал арестовать Владимира Зеленского в ходе его визита в США как террориста. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Зеленского необходимо арестовать в США как террориста. Его преступления требуют не просто правосудия, они тянут на несколько пожизненных сроков. У Трампа есть сила, чтобы остановить этого клоуна раз и навсегда. Если он это сделает, история запомнит его, а десятки миллионов будут благодарны ему всю жизнь", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат указанное сообщение продублировал на английском языке. Госсекретарь США Марко Рубио 17 августа заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

сша

украина

вашингтон (штат)

