Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 18.08.2025 (обновлено: 18:37 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/putin-2036113181.html
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств - РИА Новости, 18.08.2025
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств
Президент Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:55:00+03:00
2025-08-18T18:37:00+03:00
политика
владимир путин
аляска
украина
россия
сергей лавров
юрий ушаков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске.Основные подробности — в материале РИА Новости.ЮАРПутин поделился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне в Анкоридже. Южноафриканский лидер, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.ИндияРоссийский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Путина за предоставленную информацию об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.БразилияПрезидент России рассказал о результатах встречи на Аляске бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Сильве. Он отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы в рамках "Группы друзей мира на Украине".КиргизияПутин поделился оценками саммита России и США с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Он, в свою очередь, поддержал меры, нацеленные на достижение долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.Таджикистан Российский лидер также созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске. Он в ответ приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа
https://ria.ru/20250818/alyaska-2036072741.html
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html
аляска
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, аляска, украина, россия, сергей лавров, юрий ушаков, владимир зеленский
Политика, Владимир Путин, Аляска, Украина, Россия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Какой сигнал Трамп послал Путину на Аляске: разбор эксперта по языку тела
Вчера, 15:28

ЮАР

Путин поделился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне в Анкоридже. Южноафриканский лидер, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
17 августа, 08:00

Индия

Российский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Путина за предоставленную информацию об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
16 августа, 10:25

Бразилия

Президент России рассказал о результатах встречи на Аляске бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Сильве. Он отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы в рамках "Группы друзей мира на Украине".

Киргизия

Путин поделился оценками саммита России и США с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Он, в свою очередь, поддержал меры, нацеленные на достижение долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

Таджикистан

Российский лидер также созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске. Он в ответ приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03

Встреча Путина и Трампа

  • В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
  • По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Встреча на Аляске: почему и что дальше
Вчера, 08:00
 
ПолитикаВладимир ПутинАляскаУкраинаРоссияСергей ЛавровЮрий УшаковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала