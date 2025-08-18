https://ria.ru/20250818/putin-2036113181.html

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств

Президент Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске.Основные подробности — в материале РИА Новости.ЮАРПутин поделился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне в Анкоридже. Южноафриканский лидер, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.ИндияРоссийский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Путина за предоставленную информацию об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.БразилияПрезидент России рассказал о результатах встречи на Аляске бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Сильве. Он отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы в рамках "Группы друзей мира на Украине".КиргизияПутин поделился оценками саммита России и США с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Он, в свою очередь, поддержал меры, нацеленные на достижение долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.Таджикистан Российский лидер также созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске. Он в ответ приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа

