Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске.
ЮАР
Путин поделился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне в Анкоридже. Южноафриканский лидер, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.
Индия
Российский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Путина за предоставленную информацию об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.
Бразилия
Президент России рассказал о результатах встречи на Аляске бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Сильве. Он отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы в рамках "Группы друзей мира на Украине".
Киргизия
Путин поделился оценками саммита России и США с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Он, в свою очередь, поддержал меры, нацеленные на достижение долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.
Таджикистан
Российский лидер также созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске. Он в ответ приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа
- В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
- По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
