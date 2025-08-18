Путин указал на нехватку врачей в Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал не нехватку врачей в Ростовской области во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
Глава региона в понедельник доложил Путину о социально-экономическая ситуация в регионе. Отдельное внимание было уделено проблеме укомплектованности медицинскими кадрами.
"Количество врачей на тысячу населения пока маловато", - сказал Путин на встрече в Кремле.
Слюсарь подтвердил, что укомплектованность медицинскими кадрами является основой проблемой в сфере здравоохранения. Она особенно затрагивает удаленные сельские территории региона. Глава Ростовской области доложил, что продолжает работу с муниципальными органами, чтобы преодолеть нехватку медицинских специалистов, добавив, что в качестве временной меры в области запущен мобильный диагностический центр, так называемый "поезд здоровья", когда узкие квалифицированные специалисты ездят по удалённым территориям, принимают пациентов.
