Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне

2025-08-18T10:13:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

ШУМШУ (Сахалинская область), 18 авг - РИА Новости. Советский союз сделал неизбежной капитуляцию Японии, в полной мере выполнив свой союзнический долг во Второй мировой войне и сыграв огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник на острове Шумшу прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал послание главы государства участникам церемонии. "Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг - стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения", - говорится в тексте послания президента РФ. Он отметил, что одним из последних поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага. "В памяти нашего народа навечно останутся беспримерная отвага и мужество красноармейцев и краснофлотцев - участников Курильской десантной операции… Подвиг поколения победителей всегда будет для нас вдохновляющим примером и великим нравственным ориентиром, и убежден, что нынешние торжественные мероприятия послужат сохранению исторической преемственности, патриотическому воспитанию молодежи", - добавил глава государства.

