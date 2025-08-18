Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне
Путин отметил роль СССР в избавлении Юго-Восточной Азии от угрозы истребления
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ШУМШУ (Сахалинская область), 18 авг - РИА Новости. Советский союз сделал неизбежной капитуляцию Японии, в полной мере выполнив свой союзнический долг во Второй мировой войне и сыграв огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления, заявил президент России Владимир Путин.
В понедельник на острове Шумшу прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал послание главы государства участникам церемонии.
"Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг - стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения", - говорится в тексте послания президента РФ.
Он отметил, что одним из последних поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага.
"В памяти нашего народа навечно останутся беспримерная отвага и мужество красноармейцев и краснофлотцев - участников Курильской десантной операции… Подвиг поколения победителей всегда будет для нас вдохновляющим примером и великим нравственным ориентиром, и убежден, что нынешние торжественные мероприятия послужат сохранению исторической преемственности, патриотическому воспитанию молодежи", - добавил глава государства.