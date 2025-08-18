Рейтинг@Mail.ru
Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 18.08.2025 (обновлено: 10:14 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/putin-2035998945.html
Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне
Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне - РИА Новости, 18.08.2025
Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне
Советский союз сделал неизбежной капитуляцию Японии, в полной мере выполнив свой союзнический долг во Второй мировой войне и сыграв огромную роль в избавлении... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:13:00+03:00
2025-08-18T10:14:00+03:00
япония
китай
юго-восточная азия
владимир путин
сергей кириенко
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
ШУМШУ (Сахалинская область), 18 авг - РИА Новости. Советский союз сделал неизбежной капитуляцию Японии, в полной мере выполнив свой союзнический долг во Второй мировой войне и сыграв огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник на острове Шумшу прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал послание главы государства участникам церемонии. "Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг - стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения", - говорится в тексте послания президента РФ. Он отметил, что одним из последних поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага. "В памяти нашего народа навечно останутся беспримерная отвага и мужество красноармейцев и краснофлотцев - участников Курильской десантной операции… Подвиг поколения победителей всегда будет для нас вдохновляющим примером и великим нравственным ориентиром, и убежден, что нынешние торжественные мероприятия послужат сохранению исторической преемственности, патриотическому воспитанию молодежи", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250815/yaponiya-2035433786.html
https://ria.ru/20250815/sputnik-2035552812.html
япония
китай
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, китай, юго-восточная азия, владимир путин, сергей кириенко, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Япония, Китай, Юго-Восточная Азия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне

Путин отметил роль СССР в избавлении Юго-Восточной Азии от угрозы истребления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ШУМШУ (Сахалинская область), 18 авг - РИА Новости. Советский союз сделал неизбежной капитуляцию Японии, в полной мере выполнив свой союзнический долг во Второй мировой войне и сыграв огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления, заявил президент России Владимир Путин.
В понедельник на острове Шумшу прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал послание главы государства участникам церемонии.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Премьер Японии в годовщину завершения Второй мировой заявил о раскаянии
15 августа, 07:39
"Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг - стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения", - говорится в тексте послания президента РФ.
Он отметил, что одним из последних поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага.
"В памяти нашего народа навечно останутся беспримерная отвага и мужество красноармейцев и краснофлотцев - участников Курильской десантной операции… Подвиг поколения победителей всегда будет для нас вдохновляющим примером и великим нравственным ориентиром, и убежден, что нынешние торжественные мероприятия послужат сохранению исторической преемственности, патриотическому воспитанию молодежи", - добавил глава государства.
Проект к 80-летию Победы во Второй мировой войне запустили Sputnik и CGTN - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Sputnik и CGTN запустили проект к 80-летию Победы во Второй мировой войне
15 августа, 15:50
 
ЯпонияКитайЮго-Восточная АзияВладимир ПутинСергей КириенкоВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала