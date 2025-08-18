Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.08.2025
12:58 18.08.2025
Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишет Bloomberg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса планирует провести телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным по итогам прошедшего в пятницу саммита на Аляске, передает агентство Блубмерг со ссылкой на представителя президента ЮАР Винсента Магвенья. "Президент ЮАР Рамафоса проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на этой неделе... Путин предложил провести звонок и проинформирует Рамафосу о своей поездке на Аляску, где он обсуждал (украинский - ред.) конфликт с лидером США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, прибывший в Санкт-Петербург, во время церемонии встречи в аэропорту Пулково. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса планирует провести телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным по итогам прошедшего в пятницу саммита на Аляске, передает агентство Блубмерг со ссылкой на представителя президента ЮАР Винсента Магвенья.
"Президент ЮАР Рамафоса проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на этой неделе... Путин предложил провести звонок и проинформирует Рамафосу о своей поездке на Аляску, где он обсуждал (украинский - ред.) конфликт с лидером США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин провел переговоры на Аляске на блестящем уровне, считает Дугин
