Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишет Bloomberg
Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.08.2025
Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишет Bloomberg
Президент ЮАР Сирил Рамафоса планирует провести телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным по итогам прошедшего в пятницу саммита на Аляске,... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса планирует провести телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным по итогам прошедшего в пятницу саммита на Аляске, передает агентство Блубмерг со ссылкой на представителя президента ЮАР Винсента Магвенья. "Президент ЮАР Рамафоса проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на этой неделе... Путин предложил провести звонок и проинформирует Рамафосу о своей поездке на Аляску, где он обсуждал (украинский - ред.) конфликт с лидером США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.
