https://ria.ru/20250818/preduprezhdenie-2035994724.html
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
В Киеве забили тревогу из-за публикации президента США Дональда Трампа с предупреждением Владимиру Зеленскому, пишет CNN. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:58:00+03:00
2025-08-18T09:58:00+03:00
2025-08-18T15:29:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
нато
еврокомиссия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8ff24574d7538340ae0723dfb3621a74.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Киеве забили тревогу из-за публикации президента США Дональда Трампа с предупреждением Владимиру Зеленскому, пишет CNN."Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение Путина по урегулированию конфликта и что американский лидер обвинит Украину и прекратит участие в конфликте, если Зеленский откажется от этого невозможного выбора", — говорится в публикации.В понедельник Трамп в соцсети Truth Social написал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем — с европейскими лидерами.
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035928689.html
https://ria.ru/20250817/evropa-2035945185.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_91682cc04409e8edee731369ed06e5f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, нато, еврокомиссия, владимир зеленский, bild, фридрих мерц
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Bild, Фридрих Мерц
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
CNN: в Киеве забеспокоились из-за публикации Трампа о завершении конфликта