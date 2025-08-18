https://ria.ru/20250818/politico-2036011509.html

СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа об ответственности Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине контрастируют с красной дорожкой для Владимира Путина на Аляске, пишет Politico."Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", — говорится в материале.В понедельник Трамп в соцсети Truth Social написал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем — с европейскими лидерами.

