Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 18.08.2025 (обновлено: 16:37 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/politico-2036011509.html
СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
Слова президента США Дональда Трампа об ответственности Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине контрастируют с красной дорожкой для Владимира... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:07:00+03:00
2025-08-18T16:37:00+03:00
в мире
сша
украина
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа об ответственности Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине контрастируют с красной дорожкой для Владимира Путина на Аляске, пишет Politico."Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", — говорится в материале.В понедельник Трамп в соцсети Truth Social написал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем — с европейскими лидерами.
https://ria.ru/20250818/preduprezhdenie-2035994724.html
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2035967660.html
сша
украина
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_252:0:1974:1291_1920x0_80_0_0_a419b7e5ab87b60eb9d5a2062c419199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, нато, politico, еврокомиссия, владимир путин
В мире, США, Украина, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Politico, Еврокомиссия, Владимир Путин
СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским

Politico: слова Трампа Зеленскому контрастируют с красной дорожкой для Путина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа об ответственности Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине контрастируют с красной дорожкой для Владимира Путина на Аляске, пишет Politico.
«
"Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
09:58
В понедельник Трамп в соцсети Truth Social написал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем — с европейскими лидерами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
На Украине пришли в ужас, узнав, с кем Зеленский едет в США
04:08
 
В миреСШАУкраинаАляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОPoliticoЕврокомиссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала