https://ria.ru/20250818/peterburg-2036182642.html

В Петербурге подростки избили женщину в ответ на замечание

В Петербурге подростки избили женщину в ответ на замечание - РИА Новости, 18.08.2025

В Петербурге подростки избили женщину в ответ на замечание

Группа подростков в Санкт-Петербурге избила женщину в ответ на сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T23:49:00+03:00

2025-08-18T23:49:00+03:00

2025-08-18T23:49:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Группа подростков в Санкт-Петербурге избила женщину в ответ на сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. "В главное следственное управление... поступила информация о том, что в ночь с 1 на 2 августа на Богатырском проспекте (в Санкт-Петербурге - ред.) группа подростков в ответ на сделанное им замечание нанесла женщине множественные удары руками и ногами. С телесными повреждениями потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей оказана медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), правоохранители устанавливают предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20250811/primore-2034583588.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)