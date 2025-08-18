Рейтинг@Mail.ru
23:49 18.08.2025
В Петербурге подростки избили женщину в ответ на замечание
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Группа подростков в Санкт-Петербурге избила женщину в ответ на сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. "В главное следственное управление... поступила информация о том, что в ночь с 1 на 2 августа на Богатырском проспекте (в Санкт-Петербурге - ред.) группа подростков в ответ на сделанное им замечание нанесла женщине множественные удары руками и ногами. С телесными повреждениями потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей оказана медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), правоохранители устанавливают предполагаемых фигурантов.
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Группа подростков в Санкт-Петербурге избила женщину в ответ на сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
"В главное следственное управление... поступила информация о том, что в ночь с 1 на 2 августа на Богатырском проспекте (в Санкт-Петербурге - ред.) группа подростков в ответ на сделанное им замечание нанесла женщине множественные удары руками и ногами. С телесными повреждениями потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей оказана медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), правоохранители устанавливают предполагаемых фигурантов.
