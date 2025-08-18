Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
14:35 18.08.2025 (обновлено: 15:19 18.08.2025)
В Германии назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
Европейские лидеры спешат на переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, чтобы не остаться в стороне, заявил немецкий... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Европейские лидеры спешат на переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, чтобы не остаться в стороне, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."Такого ажиотажа в политике в новейшей истории не помнится. Сегодняшний день может войти в историю. &lt;...&gt; Их (лидеров ЕС. — Прим. ред.) главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятий решений по Украине. Европейцы проталкиваются к столу будущих переговоров", — написал он.По словам эксперта, страны ЕС боятся, что США с Россией определят новую архитектуру безопасности в обход Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.Глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Европейские лидеры спешат на переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, чтобы не остаться в стороне, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.
"Такого ажиотажа в политике в новейшей истории не помнится. Сегодняшний день может войти в историю. <...> Их (лидеров ЕС. — Прим. ред.) главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятий решений по Украине. Европейцы проталкиваются к столу будущих переговоров", — написал он.
Встреча на Аляске: почему и что дальше
Встреча на Аляске: почему и что дальше
08:00
По словам эксперта, страны ЕС боятся, что США с Россией определят новую архитектуру безопасности в обход Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.
Глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00.
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
08:00
 
