Рейтинг@Mail.ru
Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/parad-2036057800.html
Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник
Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник - РИА Новости, 18.08.2025
Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник
Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник - сразу четыре небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:20:00+03:00
2025-08-18T14:20:00+03:00
общество
луна
москва
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355024_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_2a6611fbcda9a73c4ac824a01af025fc.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник - сразу четыре небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Сразу четыре ярких небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся сегодня ночью в одну линию на небе северного полушария. Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца по местному времени", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что полный парад планет возможно увидеть после того, как взойдет Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода Солнца. В Москве оптимальным временем будет 4 утра.
https://ria.ru/20240827/parad_planet-1968633742.html
луна
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355024_273:0:1873:1200_1920x0_80_0_0_e66e90ca501c63846e279be46fa9ab05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луна, москва, российская академия наук
Общество, Луна, Москва, Российская академия наук
Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник

ИКИ РАН: в ночь на вторник можно будет увидеть парад планет

© Pixabay / Valera268268Солнечная система
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Pixabay / Valera268268
Солнечная система. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник - сразу четыре небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Сразу четыре ярких небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся сегодня ночью в одну линию на небе северного полушария. Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца по местному времени", - говорится в сообщении.
Ученые добавили, что полный парад планет возможно увидеть после того, как взойдет Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода Солнца. В Москве оптимальным временем будет 4 утра.
Редкое астрономическое явление: прохождение Венеры по диску Солнца - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Жители Земли увидят парад планет
27 августа 2024, 00:08
 
ОбществоЛунаМоскваРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала