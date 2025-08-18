https://ria.ru/20250818/panika-2036010440.html

Европейские лидеры запаниковали из-за саммита на Аляске, пишет Guardian

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Европейские лидеры запаниковали после саммита президентов России и США на Аляске, об этом говорит их желание сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне, пишет газета The Guardian."Прибытие стольких европейских лидеров в Вашингтон — это частично признак паники", — говорится в статье.Тот факт, что они в короткие строки поменяли свое расписание ради поездки в Вашингтон, показывает, насколько их встревожил саммит в Анкоридже, отмечается в публикации.Зеленскому предстоит трудная поездка в Белый дом, но в этот раз он будет не один, резюмируется в материале.Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта. Встреча Путина и Трампа

