Европейские лидеры запаниковали из-за саммита на Аляске, пишет Guardian
11:02 18.08.2025 (обновлено: 12:09 18.08.2025)
Европейские лидеры запаниковали из-за саммита на Аляске, пишет Guardian
Европейские лидеры запаниковали из-за саммита на Аляске, пишет Guardian
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Европейские лидеры запаниковали после саммита президентов России и США на Аляске, об этом говорит их желание сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне, пишет газета The Guardian."Прибытие стольких европейских лидеров в Вашингтон — это частично признак паники", — говорится в статье.Тот факт, что они в короткие строки поменяли свое расписание ради поездки в Вашингтон, показывает, насколько их встревожил саммит в Анкоридже, отмечается в публикации.Зеленскому предстоит трудная поездка в Белый дом, но в этот раз он будет не один, резюмируется в материале.Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Европейские лидеры запаниковали после саммита президентов России и США на Аляске, об этом говорит их желание сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне, пишет газета The Guardian.
"Прибытие стольких европейских лидеров в Вашингтон — это частично признак паники", — говорится в статье.
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине
Сегодня в столице США пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.

Тот факт, что они в короткие строки поменяли свое расписание ради поездки в Вашингтон, показывает, насколько их встревожил саммит в Анкоридже, отмечается в публикации.
Зеленскому предстоит трудная поездка в Белый дом, но в этот раз он будет не один, резюмируется в материале.
Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
Встреча Путина и Трампа

  • В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
  • По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
