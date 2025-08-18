https://ria.ru/20250818/niderlandy-2036005360.html

Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа

Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 18.08.2025

Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа

Нидерланды не будут участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, к которой решили присоединиться некоторые европейские... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T10:41:00+03:00

2025-08-18T10:41:00+03:00

2025-08-18T10:45:00+03:00

в мире

нидерланды

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

фридрих мерц

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg

ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Нидерланды не будут участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, к которой решили присоединиться некоторые европейские страны, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф. По словам премьера, Нидерланды не будут присутствовать на встрече Зеленского и Трампа, которая состоится в понедельник, однако в ней примут участие их партнеры по "коалиции желающих". "Эти лидеры ЕС также смогут представить позицию Нидерландов", - приводит слова Схофа газета Algemeen Dagblad. Глава нидерландского кабмина считает, что это встреча станет важным шагом на пути к урегулированию. "Она должна стать хорошей подготовкой к разговору, который в конечном итоге состоится между (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, Зеленским и Трампом", - отметил он. Что касается гарантий безопасности, которые Нидерланды могут предложить Украине, Схоф считает, что это решение должно быть принято взвешенно. "Мы всегда говорили, что серьёзно рассмотрим этот вопрос, сначала на уровне кабинета министров, а затем в парламенте. Всё также зависит от обсуждений в ближайшие дни", - цитирует премьера Нидерландов издание. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.

https://ria.ru/20250818/germaniya-2035309081.html

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

нидерланды

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, нато