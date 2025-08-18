Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 18.08.2025 (обновлено: 10:45 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/niderlandy-2036005360.html
Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа
Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 18.08.2025
Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа
Нидерланды не будут участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, к которой решили присоединиться некоторые европейские... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:41:00+03:00
2025-08-18T10:45:00+03:00
в мире
нидерланды
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Нидерланды не будут участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, к которой решили присоединиться некоторые европейские страны, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф. По словам премьера, Нидерланды не будут присутствовать на встрече Зеленского и Трампа, которая состоится в понедельник, однако в ней примут участие их партнеры по "коалиции желающих". "Эти лидеры ЕС также смогут представить позицию Нидерландов", - приводит слова Схофа газета Algemeen Dagblad. Глава нидерландского кабмина считает, что это встреча станет важным шагом на пути к урегулированию. "Она должна стать хорошей подготовкой к разговору, который в конечном итоге состоится между (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, Зеленским и Трампом", - отметил он. Что касается гарантий безопасности, которые Нидерланды могут предложить Украине, Схоф считает, что это решение должно быть принято взвешенно. "Мы всегда говорили, что серьёзно рассмотрим этот вопрос, сначала на уровне кабинета министров, а затем в парламенте. Всё также зависит от обсуждений в ближайшие дни", - цитирует премьера Нидерландов издание. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
https://ria.ru/20250818/germaniya-2035309081.html
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
нидерланды
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Нидерланды, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа

Нидерланды не примут участие во встрече США и Украины в Вашингтоне

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Нидерланды не будут участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, к которой решили присоединиться некоторые европейские страны, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф.
По словам премьера, Нидерланды не будут присутствовать на встрече Зеленского и Трампа, которая состоится в понедельник, однако в ней примут участие их партнеры по "коалиции желающих".
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень
08:00
"Эти лидеры ЕС также смогут представить позицию Нидерландов", - приводит слова Схофа газета Algemeen Dagblad.
Глава нидерландского кабмина считает, что это встреча станет важным шагом на пути к урегулированию. "Она должна стать хорошей подготовкой к разговору, который в конечном итоге состоится между (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, Зеленским и Трампом", - отметил он.
Что касается гарантий безопасности, которые Нидерланды могут предложить Украине, Схоф считает, что это решение должно быть принято взвешенно.
"Мы всегда говорили, что серьёзно рассмотрим этот вопрос, сначала на уровне кабинета министров, а затем в парламенте. Всё также зависит от обсуждений в ближайшие дни", - цитирует премьера Нидерландов издание.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
08:00
 
В миреНидерландыСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала