Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.Так, с 1 сентября норма составит:Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов. Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.

