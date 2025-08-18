Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников
02:37 18.08.2025 (обновлено: 10:59 18.08.2025)
Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.Так, с 1 сентября норма составит:Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов. Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Так, с 1 сентября норма составит:
  • в первом классе — от 620 до 653 часов;
  • во втором, третьем и четвертом — от 782 до 884;
  • в пятом — от 986 до 1088;
  • в шестом — от 1020 до 1122;
  • в седьмом — от 1088 до 1190;
  • в восьмом и девятом — от 1122 до 1224.
Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.
Ученики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В школах введут единое расписание уроков
13 августа, 19:47
 
