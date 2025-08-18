https://ria.ru/20250818/nagruzka-2035963809.html
Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников
2025-08-18T02:37:00+03:00
2025-08-18T02:37:00+03:00
2025-08-18T10:59:00+03:00
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.Так, с 1 сентября норма составит:Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов. Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.
россия
