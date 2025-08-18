https://ria.ru/20250818/mid-2036018742.html

Иран и МАГАТЭ проведут новый раунд переговоров

Иран и МАГАТЭ проведут новый раунд переговоров

ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Иран и МАГАТЭ могут провести новый раунд переговоров ближайшие дни, заявил в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Целью визита заместителя генерального директора МАГАТЭ на прошлой неделе в Иран была проработка формата взаимодействия Ирана и агентства после израильских и американских атак на мирные ядерные объекты Ирана. Этот визит был совершен с целью выработки действий в подобных ситуациях. Возможно, в ближайшие дни состоится очередной раунд переговоров между Ираном и МАГАТЭ", - сказал Багаи в прямом эфире. Ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и МАГАТЭ по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро для обсуждения нового формата взаимодействия сторон договорились продолжать консультации по иранской ядерной проблематике. Согласно заявлению иранского МИД, этот визит носил плановый характер, конкретных решений в ходе переговоров не ожидалось, так как Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики. При этом, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

