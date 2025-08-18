Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, считает Медведчук - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 18.08.2025 (обновлено: 11:23 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/medvedchuk-2036013409.html
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, считает Медведчук
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, считает Медведчук - РИА Новости, 18.08.2025
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, считает Медведчук
Так называемая коалиция желающих в обозримом будущем обязательно сдаст Владимира Зеленского, не имеющего никакого влияния из-за своей нелегитимности, заявил... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:15:00+03:00
2025-08-18T11:23:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Так называемая коалиция желающих в обозримом будущем обязательно сдаст Владимира Зеленского, не имеющего никакого влияния из-за своей нелегитимности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его мнению, европейские спонсоры войны будут всячески пытаться сорвать урегулирование и обсуждение вопроса территорий, предложенное президентом США Дональдом Трампом, так как им важно продолжать боевые действия и зарабатывать на них. "Коалиции желающих войны" наплевать на украинцев и их мнение, они будут отстаивать свои низменные интересы, для чего опять будут использовать Зеленского… Сдадут ли европейские хозяева наркофюрера, записав украинский конфликт в убытки, или будут бороться за его рентабельность? В Европе нет единого мнения по этому поводу. Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем. В Европе начинают подозревать, что им подсунули тухлый товар в виде хунты нелегитимного, и от него надо избавляться", - подчеркнул Медведчук. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать с Владимиром Зеленским территориальный вопрос. Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он отметил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Сам же Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250818/preduprezhdenie-2035994724.html
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035989132.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оппозиционная платформа - за жизнь, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Оппозиционная платформа - За жизнь, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, считает Медведчук

Медведчук: коалиция желающих сдаст Зеленского, как тухлый товар

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Так называемая коалиция желающих в обозримом будущем обязательно сдаст Владимира Зеленского, не имеющего никакого влияния из-за своей нелегитимности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его мнению, европейские спонсоры войны будут всячески пытаться сорвать урегулирование и обсуждение вопроса территорий, предложенное президентом США Дональдом Трампом, так как им важно продолжать боевые действия и зарабатывать на них.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
09:58
"Коалиции желающих войны" наплевать на украинцев и их мнение, они будут отстаивать свои низменные интересы, для чего опять будут использовать Зеленского… Сдадут ли европейские хозяева наркофюрера, записав украинский конфликт в убытки, или будут бороться за его рентабельность? В Европе нет единого мнения по этому поводу. Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем. В Европе начинают подозревать, что им подсунули тухлый товар в виде хунты нелегитимного, и от него надо избавляться", - подчеркнул Медведчук.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать с Владимиром Зеленским территориальный вопрос. Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он отметил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Сам же Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
FT: Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта
09:21
 
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОппозиционная платформа - За жизньВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала