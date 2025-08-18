https://ria.ru/20250818/makron-2036180253.html

Макрон не успел на встречу Зеленского и лидеров стран ЕС

Макрон не успел на встречу Зеленского и лидеров стран ЕС

ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовал на встрече Владимира Зеленского с лидерами европейских стран в украинском посольстве в Вашингтоне, поскольку прибыл в США слишком поздно, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. Ранее агентство Укринформ сообщило, что Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел переговоры с лидерами европейских стран в посольстве Украины. "В отличие от других европейских лидеров, которые сейчас находятся в Вашингтоне, французский президент не посетил украинское посольство из-за позднего прибытия на американскую землю", - передает телеканал. При этом в материале не указывается, планировал ли Макрон присутствовать на встрече и опоздал, или он изначально не собирался туда ехать из-за позднего прилета в США. Президент Франции прибыл в Белый дом последним из европейских лидеров, сообщает BFMTV. В Вашингтоне 18 августа проходит встреча Трампа с Зеленским, сообщалось, что на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

