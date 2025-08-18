Рейтинг@Mail.ru
Соучастник нападения на "Крокус" просил знакомого купить ему билет в Турцию
06:17 18.08.2025 (обновлено: 06:22 18.08.2025)
Соучастник нападения на "Крокус" просил знакомого купить ему билет в Турцию
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Соучастник террористов, напавших на "Крокус сити холл", Зубайдулло Исмоилов просил своего знакомого купить ему билет в Турцию, так как боялся быть задержанным в Дагестане, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, Исмоилову стало известно, что в республике Дагестан введена контртеррористическая операция, испугавшись, он связался со своим знакомым и попросил купить ему билет. Был ли приобретен билет Исмоилову, в материалах не сообщается. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он попытался спрятаться в мечети. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Террористам "Крокуса" приказали пожарить шашлыки для конспирации
