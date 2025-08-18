https://ria.ru/20250818/krokus-2035973942.html
Соучастник нападения на "Крокус" просил знакомого купить ему билет в Турцию
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Соучастник террористов, напавших на "Крокус сити холл", Зубайдулло Исмоилов просил своего знакомого купить ему билет в Турцию, так как боялся быть задержанным в Дагестане, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, Исмоилову стало известно, что в республике Дагестан введена контртеррористическая операция, испугавшись, он связался со своим знакомым и попросил купить ему билет. Был ли приобретен билет Исмоилову, в материалах не сообщается. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он попытался спрятаться в мечети. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
