https://ria.ru/20250818/krokus-2035973942.html

Соучастник нападения на "Крокус" просил знакомого купить ему билет в Турцию

Соучастник нападения на "Крокус" просил знакомого купить ему билет в Турцию - РИА Новости, 18.08.2025

Соучастник нападения на "Крокус" просил знакомого купить ему билет в Турцию

Соучастник террористов, напавших на "Крокус сити холл", Зубайдулло Исмоилов просил своего знакомого купить ему билет в Турцию, так как боялся быть задержанным в РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T06:17:00+03:00

2025-08-18T06:17:00+03:00

2025-08-18T06:22:00+03:00

происшествия

республика дагестан

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Соучастник террористов, напавших на "Крокус сити холл", Зубайдулло Исмоилов просил своего знакомого купить ему билет в Турцию, так как боялся быть задержанным в Дагестане, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, Исмоилову стало известно, что в республике Дагестан введена контртеррористическая операция, испугавшись, он связался со своим знакомым и попросил купить ему билет. Был ли приобретен билет Исмоилову, в материалах не сообщается. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он попытался спрятаться в мечети. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

https://ria.ru/20250818/krokus-2035972164.html

республика дагестан

красногорск

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус, турция