Китай приветствовал улучшение отношений России и США - РИА Новости, 18.08.2025
10:29 18.08.2025
Китай приветствовал улучшение отношений России и США
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Пекин приветствует улучшение отношений Москвы и Вашингтона, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай приветствует взаимодействие России и США, улучшение двусторонних отношений, способствующее политическому урегулированию украинского кризиса", - сказала дипломат, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США. Мао Нин подчеркнула, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Пекин приветствует улучшение отношений Москвы и Вашингтона, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай приветствует взаимодействие России и США, улучшение двусторонних отношений, способствующее политическому урегулированию украинского кризиса", - сказала дипломат, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США.
Мао Нин подчеркнула, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
