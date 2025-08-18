Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжит провокации для срыва переговоров, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 18.08.2025
18:08 18.08.2025
Киев продолжит провокации для срыва переговоров, заявил экс-депутат Рады
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киевский режим, уже попытавшийся ударить по Смоленской АЭС, подорвать Крымский мост и нанесший удар по нефтепроводу "Дружба", стремится провокацией сорвать переговоры по урегулированию, и недоговороспобность Владимира Зеленского, скорее всего, видна и президенту США Дональду Трампу, высказал мнение в разговоре с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ранее ФСБ. Также ведомство проинформировало о срыве попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на нефтепровод "Дружба".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Вероятно, нужно ожидать еще каких-то провокаций. Если сравнивать с предыдущими событиями, для срыва таких договоренностей должна быть "Буча-2". Тогда в Стамбуле были переговоры и приехал (бывший премьер Британии - ред.) Борис Джонсон, и нам нужно ожидать еще провокации, которая объяснит, почему Украина решила сорвать текущие переговоры, обвинив Россию", - считает Олейник.
Последние провокации Киева затронули территорию России, однако стоит следить и за происходящим на Украине, отметил собеседник агентства. Он напомнил, что минобороны России ранее предупреждало о готовящемся ударе по гражданской цели в Харьковской области, целью которого будет обвинить Россию. Не исключена и провокация, направленная против Чернобыльской АЭС, считает экс-депутат.
"Других вариантов, чтобы попытаться сорвать эту сделку, нет. Это классика - нужна провокация", - уверен он.
При этом собеседник полагает, что и спецслужбы США в свете готовящейся встречи Дональда Трампа и Зеленского докладывают главе Белого дома о действиях киевского режима.
"На мой взгляд, Трамп представляет, с кем имеет дело. С неадекватным, недоговороспособным человеком (Зеленским - ред.), и его поведение в Овальном кабинете (в феврале - ред.) было тому подтверждением", - добавил Олейник.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. Он, как ожидается, встретится с Трампом в понедельник.
