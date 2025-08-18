Рейтинг@Mail.ru
Иран приветствовал переговоры Путина и Трампа на Аляске
10:57 18.08.2025 (обновлено: 11:00 18.08.2025)
Иран приветствовал переговоры Путина и Трампа на Аляске
ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Иран приветствует любые инициативы по прекращению военного конфликта на Украине, в частности прошедшую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Мы приветствуем инициативу, которая направлена на прекращение конфликта и военных действий на Украине. Мы с самого начала этого конфликта говорили, что все противоречия должны разрешаться мирным путем… Поэтому мы приветствуем любые инициативы по прекращению конфликта, исходящие от любых государств", - сказал Багаи.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Иран приветствует любые инициативы по прекращению военного конфликта на Украине, в частности прошедшую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы приветствуем инициативу, которая направлена на прекращение конфликта и военных действий на Украине. Мы с самого начала этого конфликта говорили, что все противоречия должны разрешаться мирным путем… Поэтому мы приветствуем любые инициативы по прекращению конфликта, исходящие от любых государств", - сказал Багаи.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Президент Ирана получил приглашение принять участие в саммите ШОС
