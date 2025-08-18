https://ria.ru/20250818/iran-2036009338.html

Иран приветствовал переговоры Путина и Трампа на Аляске

Иран приветствовал переговоры Путина и Трампа на Аляске

ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Иран приветствует любые инициативы по прекращению военного конфликта на Украине, в частности прошедшую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Мы приветствуем инициативу, которая направлена на прекращение конфликта и военных действий на Украине. Мы с самого начала этого конфликта говорили, что все противоречия должны разрешаться мирным путем… Поэтому мы приветствуем любые инициативы по прекращению конфликта, исходящие от любых государств", - сказал Багаи.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

