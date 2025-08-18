https://ria.ru/20250818/gosduma-2036094583.html

В Госдуме предложили повысить сбор за водительские права для мигрантов

В Госдуме предложили повысить сбор за водительские права для мигрантов

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением повысить сбор за получение водительских прав для мигрантов с 4 до 20 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что в настоящее время для работы в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), оформленные на русском языке. Такая практика требует повышенного внимания к вопросам контроля квалификации и обеспечения безопасности дорожного движения. "Считаем необходимым дополнительно повысить сбор за получение водительских удостоверений для мигрантов до 20 тысяч рублей", - сказано в документе. Также подчеркивается, что повышение пошлин для иностранных граждан за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, позволит повысить эффективность миграционной политики и доходы бюджета. "Прошу вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность принятия указанных мер и, в случае вашей поддержки, поручить профильным департаментам министерства финансов её реализовать", - говорится в документе.

