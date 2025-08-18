Рейтинг@Mail.ru
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.08.2025 (обновлено: 08:02 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/germaniya-2035309081.html
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень - РИА Новости, 18.08.2025
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень
Фридрих Мерц проработал в должности канцлера ФРГ первые 100 дней. Между тем последние социологические опросы показали резкое падение его популярности. У... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:00:00+03:00
2025-08-18T08:02:00+03:00
в мире
германия
россия
фридрих мерц
ангела меркель
европа
эммануэль макрон
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be3d4441ce0234946e4c7c078ae7190.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Фридрих Мерц проработал в должности канцлера ФРГ первые 100 дней. Между тем последние социологические опросы показали резкое падение его популярности. У правящей коалиции из Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) дела тоже идут не лучшим образом. Партии не могут ни заручиться поддержкой сограждан, ни договориться между собой по кадровым вопросам. Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.Людская молваПо данным социологического института INSA, 60% немцев недовольны действующим правительством. Одобряют только 27%. Июльские показатели: 44 и 37 соответственно.Кроме того, 59% неудовлетворены канцлером. Его рейтинг — всего 30%. Для сравнения: у Олафа Шольца после первых 100 дней было 43.К тому же, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, правящая коалиция не получила бы большинства. ХДС/ХСС набрал бы бы 27%, СДПГ — 15%. "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 25, "Зеленые" — 11, "Левые" — девять.Также 49% опрошенных считают, что нынешнее правительство не продержится весь срок до 2029-го.Исследовательский институт Forsa зафиксировал еще более печальную для властей картину. Популярнее всех оказалась АдГ — 26%. Рейтинг ХДС/ХСС — 24, СДПГ и "Зеленых" — 13, "Левых" — 11.Первые сто блиновВесной ХДС/ХСС и СДПГ разработали коалиционный договор, в котором постарались учесть все возможные шероховатости и разночтения между собой. Однако еще до истечения первых 100 дней правления их коалиция стала трещать по швам. Главная проблема — попытка социал-демократов ввести в Конституционный суд своего кандидата Фрауке Брозиус-Герсдорф. Представители ХДС/ХСС отказались голосовать за нее.Брозиус-Герсдорф — не политик, а известный юрист, преподавательница Потсдамского университета. В частности, она занимается проблемами искусственного прерывания беременности. Многие правые консерваторы считают ее левым радикалом. СМИ сообщали о кампании по дискредитации Брозиус-Герсдорф: письма депутатам, посты в социальных сетях. В результате ей не помогла даже поддержка Мерца.В целом аналитики отмечают, что успеха канцлер пока добился только в борьбе с миграцией. Что неудивительно — это было одним из ключевых пунктов его предвыборной программы. Фактически он разорвал Шенгенское соглашение о свободном перемещении в ЕС. Пересекающих границу проверяют, усложнились процедуры получения вида на жительство и гражданства. Правда, это привело к конфликту с Варшавой, где заподозрили Берлин в незаконном выдворении мигрантов на польскую территорию. В результате Польша тоже ввела пограничный контроль.А вот в экономике Мерцу не повезло. Ради вывода страны из кризиса он хотел нарастить госдолг, но конституция это запрещает. В новом парламенте не хватало голосов для изменения основного закона, зато хватало в старом. Мерц решил переступить через волеизъявление сограждан и воспользоваться помощью тех, кто через несколько дней покинет бундестаг.Дело было сделано, однако скандальная реформа не принесла желаемого результата. Дополнительный кредит в размере свыше 500 миллиардов евро был "съеден" торговой войной между ЕС и США. В итоге пострадала не только репутация Мерца, который во время предвыборной кампании обещал не увеличивать государственный долг, но и социальная сфера, так как дыру в бюджете залатали за ее счет. К тому же пришлось отменить снижение тарифов на электроэнергию для населения. Зато траты на армию и Украину урезать не стали.Провалы во внутренней политике Мерц попытался компенсировать внешнеполитической активностью. Он много путешествовал: ездил в Киев, Вашингтон, по странам ЕС… Обещал передать Украине дальнобойные ракеты и развернуть на ее территории производство боеприпасов, грозил России новыми санкциями. Но все это так и не реализовалось.В то же время Мерц хочет прекратить вооружать Израиль — из-за Газы. До сих пор все правительства во главе с ХДС/ХСС поддерживали Тель-Авив. Как отмечает Deutsche Welle*, в лагере консерваторов намерение канцлера вызвало серьезное беспокойство.Напрасные надеждыПо мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, за первые 100 дней Мерц доказал, что Россия еще будет вспоминать Шольца как друга. "Предыдущий канцлер был социал-демократом, как ни крути, он понимал природу отношений между Москвой и Берлином. В том числе ценил вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Это сказывалось на внешнеполитических решениях Шольца. Например, он не хотел передавать Украине дальнобойные ракеты", — пояснил эксперт РИА Новости.По его словам, Мерц пытается стать лидером объединенной Европы, но пока не в состоянии конкурировать с Макроном. "Ему не дают покоя лавры Меркель, и экономика Германии вроде бы должна помочь играть главенствующую роль в ЕС, но политического веса все еще не хватает. Напомню, Мерц — единственный в истории ФРГ глава правительства, которого не утвердили с первого раза. На этом фоне можно ожидать, что популярность АдГ еще больше усилится, но вряд ли в ХДС/ХСС согласятся на дальнейшую честную конкуренцию. Скорее всего, "Альтернативу" просто запретят", — заключил Бондаренко.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская отметила, что у Мерца всегда был низкий рейтинг, а отсутствие больших достижений лишь усугубило ситуацию."Первые 100 дней главы государства обычно называют "медовым месяцем". Так вот, этот период закончился, и граждане не ощутили перемен к лучшему. Напротив, случились скандалы, связанные, например, с Конституционным судом и Израилем. Вместо всего этого люди хотели получить уверенность в завтрашнем дне. Такое чувство было у них при правлении Ангелы Меркель, но Мерц не смог им его вернуть", — указывает политолог.И продолжает: правительство пытается залатать дыры в бюджете, но с учетом масштабных реформ, запущенных Мерцем, это практически невозможно. В результате ему уже пришлось отказаться от обещания понизить налоги.В то же время Хорольская не верит, что правительство ФРГ распустят до 2029-го. ХДС/ХСС этим вообще незачем заниматься, так как кресло канцлера занимает их человек, а у СДПГ слишком низкий рейтинг, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034629879.html
https://ria.ru/20250721/evrosoyuz-2029960000.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_203ee3f823391e9d13e199442d5acb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, фридрих мерц, ангела меркель, европа, эммануэль макрон, российская академия наук, хдс/хсс, евросоюз
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, Европа, Эммануэль Макрон, Российская академия наук, ХДС/ХСС, Евросоюз
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень

Политолог Хорольская: немцы не заметили улучшений после 100 дней Мерца

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Фридрих Мерц проработал в должности канцлера ФРГ первые 100 дней. Между тем последние социологические опросы показали резкое падение его популярности. У правящей коалиции из Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) дела тоже идут не лучшим образом. Партии не могут ни заручиться поддержкой сограждан, ни договориться между собой по кадровым вопросам. Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.

Людская молва

По данным социологического института INSA, 60% немцев недовольны действующим правительством. Одобряют только 27%. Июльские показатели: 44 и 37 соответственно.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Кроме того, 59% неудовлетворены канцлером. Его рейтинг — всего 30%. Для сравнения: у Олафа Шольца после первых 100 дней было 43.
К тому же, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, правящая коалиция не получила бы большинства. ХДС/ХСС набрал бы бы 27%, СДПГ — 15%. "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 25, "Зеленые" — 11, "Левые" — девять.
Также 49% опрошенных считают, что нынешнее правительство не продержится весь срок до 2029-го.
© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Исследовательский институт Forsa зафиксировал еще более печальную для властей картину. Популярнее всех оказалась АдГ — 26%. Рейтинг ХДС/ХСС — 24, СДПГ и "Зеленых" — 13, "Левых" — 11.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Союзники уже не спасут": Зеленский подцепил "аляскинскую лихорадку"
12 августа, 08:00

Первые сто блинов

Весной ХДС/ХСС и СДПГ разработали коалиционный договор, в котором постарались учесть все возможные шероховатости и разночтения между собой. Однако еще до истечения первых 100 дней правления их коалиция стала трещать по швам. Главная проблема — попытка социал-демократов ввести в Конституционный суд своего кандидата Фрауке Брозиус-Герсдорф. Представители ХДС/ХСС отказались голосовать за нее.
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Брозиус-Герсдорф — не политик, а известный юрист, преподавательница Потсдамского университета. В частности, она занимается проблемами искусственного прерывания беременности. Многие правые консерваторы считают ее левым радикалом. СМИ сообщали о кампании по дискредитации Брозиус-Герсдорф: письма депутатам, посты в социальных сетях. В результате ей не помогла даже поддержка Мерца.
В целом аналитики отмечают, что успеха канцлер пока добился только в борьбе с миграцией. Что неудивительно — это было одним из ключевых пунктов его предвыборной программы. Фактически он разорвал Шенгенское соглашение о свободном перемещении в ЕС. Пересекающих границу проверяют, усложнились процедуры получения вида на жительство и гражданства. Правда, это привело к конфликту с Варшавой, где заподозрили Берлин в незаконном выдворении мигрантов на польскую территорию. В результате Польша тоже ввела пограничный контроль.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМигранты во время акции против беженцев в Берлине
Мигранты во время акции против беженцев в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Мигранты во время акции против беженцев в Берлине
А вот в экономике Мерцу не повезло. Ради вывода страны из кризиса он хотел нарастить госдолг, но конституция это запрещает. В новом парламенте не хватало голосов для изменения основного закона, зато хватало в старом. Мерц решил переступить через волеизъявление сограждан и воспользоваться помощью тех, кто через несколько дней покинет бундестаг.
Дело было сделано, однако скандальная реформа не принесла желаемого результата. Дополнительный кредит в размере свыше 500 миллиардов евро был "съеден" торговой войной между ЕС и США. В итоге пострадала не только репутация Мерца, который во время предвыборной кампании обещал не увеличивать государственный долг, но и социальная сфера, так как дыру в бюджете залатали за ее счет. К тому же пришлось отменить снижение тарифов на электроэнергию для населения. Зато траты на армию и Украину урезать не стали.
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Провалы во внутренней политике Мерц попытался компенсировать внешнеполитической активностью. Он много путешествовал: ездил в Киев, Вашингтон, по странам ЕС… Обещал передать Украине дальнобойные ракеты и развернуть на ее территории производство боеприпасов, грозил России новыми санкциями. Но все это так и не реализовалось.
В то же время Мерц хочет прекратить вооружать Израиль — из-за Газы. До сих пор все правительства во главе с ХДС/ХСС поддерживали Тель-Авив. Как отмечает Deutsche Welle*, в лагере консерваторов намерение канцлера вызвало серьезное беспокойство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Как было — не будет. Союзники Украины переругались из-за поставок оружия
21 июля, 08:00

Напрасные надежды

По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, за первые 100 дней Мерц доказал, что Россия еще будет вспоминать Шольца как друга. "Предыдущий канцлер был социал-демократом, как ни крути, он понимал природу отношений между Москвой и Берлином. В том числе ценил вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Это сказывалось на внешнеполитических решениях Шольца. Например, он не хотел передавать Украине дальнобойные ракеты", — пояснил эксперт РИА Новости.
© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Олаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
По его словам, Мерц пытается стать лидером объединенной Европы, но пока не в состоянии конкурировать с Макроном. "Ему не дают покоя лавры Меркель, и экономика Германии вроде бы должна помочь играть главенствующую роль в ЕС, но политического веса все еще не хватает. Напомню, Мерц — единственный в истории ФРГ глава правительства, которого не утвердили с первого раза. На этом фоне можно ожидать, что популярность АдГ еще больше усилится, но вряд ли в ХДС/ХСС согласятся на дальнейшую честную конкуренцию. Скорее всего, "Альтернативу" просто запретят", — заключил Бондаренко.
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская отметила, что у Мерца всегда был низкий рейтинг, а отсутствие больших достижений лишь усугубило ситуацию.
© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
"Первые 100 дней главы государства обычно называют "медовым месяцем". Так вот, этот период закончился, и граждане не ощутили перемен к лучшему. Напротив, случились скандалы, связанные, например, с Конституционным судом и Израилем. Вместо всего этого люди хотели получить уверенность в завтрашнем дне. Такое чувство было у них при правлении Ангелы Меркель, но Мерц не смог им его вернуть", — указывает политолог.
И продолжает: правительство пытается залатать дыры в бюджете, но с учетом масштабных реформ, запущенных Мерцем, это практически невозможно. В результате ему уже пришлось отказаться от обещания понизить налоги.
В то же время Хорольская не верит, что правительство ФРГ распустят до 2029-го. ХДС/ХСС этим вообще незачем заниматься, так как кресло канцлера занимает их человек, а у СДПГ слишком низкий рейтинг, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
 
В миреГерманияРоссияФридрих МерцАнгела МеркельЕвропаЭммануэль МакронРоссийская академия наукХДС/ХССЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала