"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень

"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень - РИА Новости, 18.08.2025

"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень

Фридрих Мерц проработал в должности канцлера ФРГ первые 100 дней. Между тем последние социологические опросы показали резкое падение его популярности. У... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Фридрих Мерц проработал в должности канцлера ФРГ первые 100 дней. Между тем последние социологические опросы показали резкое падение его популярности. У правящей коалиции из Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) дела тоже идут не лучшим образом. Партии не могут ни заручиться поддержкой сограждан, ни договориться между собой по кадровым вопросам. Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.Людская молваПо данным социологического института INSA, 60% немцев недовольны действующим правительством. Одобряют только 27%. Июльские показатели: 44 и 37 соответственно.Кроме того, 59% неудовлетворены канцлером. Его рейтинг — всего 30%. Для сравнения: у Олафа Шольца после первых 100 дней было 43.К тому же, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, правящая коалиция не получила бы большинства. ХДС/ХСС набрал бы бы 27%, СДПГ — 15%. "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 25, "Зеленые" — 11, "Левые" — девять.Также 49% опрошенных считают, что нынешнее правительство не продержится весь срок до 2029-го.Исследовательский институт Forsa зафиксировал еще более печальную для властей картину. Популярнее всех оказалась АдГ — 26%. Рейтинг ХДС/ХСС — 24, СДПГ и "Зеленых" — 13, "Левых" — 11.Первые сто блиновВесной ХДС/ХСС и СДПГ разработали коалиционный договор, в котором постарались учесть все возможные шероховатости и разночтения между собой. Однако еще до истечения первых 100 дней правления их коалиция стала трещать по швам. Главная проблема — попытка социал-демократов ввести в Конституционный суд своего кандидата Фрауке Брозиус-Герсдорф. Представители ХДС/ХСС отказались голосовать за нее.Брозиус-Герсдорф — не политик, а известный юрист, преподавательница Потсдамского университета. В частности, она занимается проблемами искусственного прерывания беременности. Многие правые консерваторы считают ее левым радикалом. СМИ сообщали о кампании по дискредитации Брозиус-Герсдорф: письма депутатам, посты в социальных сетях. В результате ей не помогла даже поддержка Мерца.В целом аналитики отмечают, что успеха канцлер пока добился только в борьбе с миграцией. Что неудивительно — это было одним из ключевых пунктов его предвыборной программы. Фактически он разорвал Шенгенское соглашение о свободном перемещении в ЕС. Пересекающих границу проверяют, усложнились процедуры получения вида на жительство и гражданства. Правда, это привело к конфликту с Варшавой, где заподозрили Берлин в незаконном выдворении мигрантов на польскую территорию. В результате Польша тоже ввела пограничный контроль.А вот в экономике Мерцу не повезло. Ради вывода страны из кризиса он хотел нарастить госдолг, но конституция это запрещает. В новом парламенте не хватало голосов для изменения основного закона, зато хватало в старом. Мерц решил переступить через волеизъявление сограждан и воспользоваться помощью тех, кто через несколько дней покинет бундестаг.Дело было сделано, однако скандальная реформа не принесла желаемого результата. Дополнительный кредит в размере свыше 500 миллиардов евро был "съеден" торговой войной между ЕС и США. В итоге пострадала не только репутация Мерца, который во время предвыборной кампании обещал не увеличивать государственный долг, но и социальная сфера, так как дыру в бюджете залатали за ее счет. К тому же пришлось отменить снижение тарифов на электроэнергию для населения. Зато траты на армию и Украину урезать не стали.Провалы во внутренней политике Мерц попытался компенсировать внешнеполитической активностью. Он много путешествовал: ездил в Киев, Вашингтон, по странам ЕС… Обещал передать Украине дальнобойные ракеты и развернуть на ее территории производство боеприпасов, грозил России новыми санкциями. Но все это так и не реализовалось.В то же время Мерц хочет прекратить вооружать Израиль — из-за Газы. До сих пор все правительства во главе с ХДС/ХСС поддерживали Тель-Авив. Как отмечает Deutsche Welle*, в лагере консерваторов намерение канцлера вызвало серьезное беспокойство.Напрасные надеждыПо мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, за первые 100 дней Мерц доказал, что Россия еще будет вспоминать Шольца как друга. "Предыдущий канцлер был социал-демократом, как ни крути, он понимал природу отношений между Москвой и Берлином. В том числе ценил вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Это сказывалось на внешнеполитических решениях Шольца. Например, он не хотел передавать Украине дальнобойные ракеты", — пояснил эксперт РИА Новости.По его словам, Мерц пытается стать лидером объединенной Европы, но пока не в состоянии конкурировать с Макроном. "Ему не дают покоя лавры Меркель, и экономика Германии вроде бы должна помочь играть главенствующую роль в ЕС, но политического веса все еще не хватает. Напомню, Мерц — единственный в истории ФРГ глава правительства, которого не утвердили с первого раза. На этом фоне можно ожидать, что популярность АдГ еще больше усилится, но вряд ли в ХДС/ХСС согласятся на дальнейшую честную конкуренцию. Скорее всего, "Альтернативу" просто запретят", — заключил Бондаренко.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская отметила, что у Мерца всегда был низкий рейтинг, а отсутствие больших достижений лишь усугубило ситуацию."Первые 100 дней главы государства обычно называют "медовым месяцем". Так вот, этот период закончился, и граждане не ощутили перемен к лучшему. Напротив, случились скандалы, связанные, например, с Конституционным судом и Израилем. Вместо всего этого люди хотели получить уверенность в завтрашнем дне. Такое чувство было у них при правлении Ангелы Меркель, но Мерц не смог им его вернуть", — указывает политолог.И продолжает: правительство пытается залатать дыры в бюджете, но с учетом масштабных реформ, запущенных Мерцем, это практически невозможно. В результате ему уже пришлось отказаться от обещания понизить налоги.В то же время Хорольская не верит, что правительство ФРГ распустят до 2029-го. ХДС/ХСС этим вообще незачем заниматься, так как кресло канцлера занимает их человек, а у СДПГ слишком низкий рейтинг, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

