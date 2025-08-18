Мерц делает Германию фактической мишенью, заявили в ФРГ
Вайдель: желание Мерца обеспечить Украине гарантии безопасности опасно для ФРГ
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стремление канцлера ФРГ обеспечить Украине гарантии безопасности НАТО фактически означает присутствие немецких военнослужащих на Украине, что делает Германию потенциальной мишенью, считает сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Эйфория Мерца по поводу "гарантий безопасности" НАТО для Киева фактически означает: немецкие военнослужащие на Украине! Тяга канцлера к профилированию на внешней политике делает Германию потенциальной мишенью, в то время как США отходят назад. Германии нужно примирение с Россией, а не постоянная конфронтация", - написала Вайдель в соцсети X*.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
