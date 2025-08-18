https://ria.ru/20250818/germanija-2036043846.html

Мерц делает Германию фактической мишенью, заявили в ФРГ

Мерц делает Германию фактической мишенью, заявили в ФРГ - РИА Новости, 18.08.2025

Мерц делает Германию фактической мишенью, заявили в ФРГ

Стремление канцлера ФРГ обеспечить Украине гарантии безопасности НАТО фактически означает присутствие немецких военнослужащих на Украине, что делает Германию... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T13:05:00+03:00

2025-08-18T13:05:00+03:00

2025-08-18T13:09:00+03:00

в мире

германия

украина

сша

алиса вайдель

фридрих мерц

кир стармер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стремление канцлера ФРГ обеспечить Украине гарантии безопасности НАТО фактически означает присутствие немецких военнослужащих на Украине, что делает Германию потенциальной мишенью, считает сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Эйфория Мерца по поводу "гарантий безопасности" НАТО для Киева фактически означает: немецкие военнослужащие на Украине! Тяга канцлера к профилированию на внешней политике делает Германию потенциальной мишенью, в то время как США отходят назад. Германии нужно примирение с Россией, а не постоянная конфронтация", - написала Вайдель в соцсети X*. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. *СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035830062.html

https://ria.ru/20250816/merts-2035823670.html

германия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, сша, алиса вайдель, фридрих мерц, кир стармер, нато, еврокомиссия, bild