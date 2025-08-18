Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что устроил ЕС после саммита на Аляске
18.08.2025
СМИ рассказали, что устроил ЕС после саммита на Аляске
Позиция Европейского союза после саммита на Аляске показывает, что он будет мешать наступлению мира на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических...
в мире
украина
аляска
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
владимир путин
еврокомиссия
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Позиция Европейского союза после саммита на Аляске показывает, что он будет мешать наступлению мира на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Все это указывает на то, что мир на Украине невозможен до тех пор, пока ЕС продолжает бойкотировать мирные переговоры и поощряет иррациональные стремление к военному завершению конфликта", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, реакция стран Европы на встречу глав России и США показывает, что усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине может быть недостаточно.Накануне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе настаивают на том, что Вооруженные силы Украины не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами.В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.
украина
аляска
европа
украина, аляска, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, брикс
В мире, Украина, Аляска, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, БРИКС, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Позиция Европейского союза после саммита на Аляске показывает, что он будет мешать наступлению мира на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Все это указывает на то, что мир на Украине невозможен до тех пор, пока ЕС продолжает бойкотировать мирные переговоры и поощряет иррациональные стремление к военному завершению конфликта", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Он признал". Во Франции рассказали, какой удар Трамп нанес Зеленскому
По мнению обозревателя, реакция стран Европы на встречу глав России и США показывает, что усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине может быть недостаточно.
Накануне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе настаивают на том, что Вооруженные силы Украины не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами.
В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.
Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ раскрыли, что вечером произойдет в Белом доме из-за Зеленского
