InfoBRICS: Евросоюз не позволит миру наступить на Украине
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Позиция Европейского союза после саммита на Аляске показывает, что он будет мешать наступлению мира на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Все это указывает на то, что мир на Украине невозможен до тех пор, пока ЕС продолжает бойкотировать мирные переговоры и поощряет иррациональные стремление к военному завершению конфликта", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, реакция стран Европы на встречу глав России и США показывает, что усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине может быть недостаточно.
Накануне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе настаивают на том, что Вооруженные силы Украины не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами.
В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.
Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.