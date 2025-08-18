Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС постараются не допустить, чтобы Зеленского запугали, сообщает NBC
17:44 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/es-2036111644.html
Лидеры ЕС постараются не допустить, чтобы Зеленского запугали, сообщает NBC
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, которые сопровождают Владимира Зеленского в рамках его встречи в Белом доме, будут стремиться не допустить, чтобы его запугивали или вынуждали идти на уступки, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одного из управляющих американской консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахмана. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "(Европейская сторона - ред.) будет стремиться не допустить, чтобы Зеленского запугивали и вынуждали идти на уступки", - заявил Рахман. Он добавил, что такое весомое подкрепление призвано не допустить повторения конфликтной ситуации, которая произошла во время визита Зеленского в Белый дом в феврале. По мнению NBC, если февраль был провалом, то предстоящая встреча - это новая попытка, на этот раз с сопровождающими. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, nbc, еврокомиссия, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, NBC, Еврокомиссия, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, которые сопровождают Владимира Зеленского в рамках его встречи в Белом доме, будут стремиться не допустить, чтобы его запугивали или вынуждали идти на уступки, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одного из управляющих американской консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахмана.
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
Вчера, 16:26
"(Европейская сторона - ред.) будет стремиться не допустить, чтобы Зеленского запугивали и вынуждали идти на уступки", - заявил Рахман.
Он добавил, что такое весомое подкрепление призвано не допустить повторения конфликтной ситуации, которая произошла во время визита Зеленского в Белый дом в феврале.
По мнению NBC, если февраль был провалом, то предстоящая встреча - это новая попытка, на этот раз с сопровождающими.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США
Вчера, 15:28
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцNBCЕврокомиссияНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
