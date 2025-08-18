Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины на победу в конфликте с Россией - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/eks-sovetnik-2036106979.html
Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины на победу в конфликте с Россией
Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины на победу в конфликте с Россией - РИА Новости, 18.08.2025
Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины на победу в конфликте с Россией
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор в беседе с РИА Новости заявил, что Украина изначально не имела шансов на... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:24:00+03:00
2025-08-18T17:24:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор в беседе с РИА Новости заявил, что Украина изначально не имела шансов на победу в конфликте с Россией. "Россия всегда побеждала и всегда будет побеждать... Достаточно просто сравнить две страны. У Украины не было шансов, и было бесчеловечно с нашей стороны толкать их на это, а мы (администрация экс-президента США Джо Байдена - ред.) толкнули", - констатировал Макгрегор. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. В Вашингтоне в понедельник состоится встреча Трампа с Зеленским. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече объявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027805355.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша, еврокомиссия, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США, Еврокомиссия, НАТО
Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины на победу в конфликте с Россией

Экс-советник Пентагона Макгрегор: у Украины изначально не было шансов на победу

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор в беседе с РИА Новости заявил, что Украина изначально не имела шансов на победу в конфликте с Россией.
"Россия всегда побеждала и всегда будет побеждать... Достаточно просто сравнить две страны. У Украины не было шансов, и было бесчеловечно с нашей стороны толкать их на это, а мы (администрация экс-президента США Джо Байдена - ред.) толкнули", - констатировал Макгрегор.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
В Вашингтоне в понедельник состоится встреча Трампа с Зеленским. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече объявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине
8 июля, 03:14
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны СШАЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала