Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины на победу в конфликте с Россией
Экс-советник Пентагона Макгрегор: у Украины изначально не было шансов на победу
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор в беседе с РИА Новости заявил, что Украина изначально не имела шансов на победу в конфликте с Россией.
"Россия всегда побеждала и всегда будет побеждать... Достаточно просто сравнить две страны. У Украины не было шансов, и было бесчеловечно с нашей стороны толкать их на это, а мы (администрация экс-президента США Джо Байдена - ред.) толкнули", - констатировал Макгрегор.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
В Вашингтоне в понедельник состоится встреча Трампа с Зеленским. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече объявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.