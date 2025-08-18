https://ria.ru/20250818/eks-gossekretar-2036023855.html

Экс-госсекретарь Франции рассказал о панике в Европе из-за Украины

2025-08-18T12:07:00+03:00

ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Неготовность Европы к преобразованиям в структуре безопасности из-за украинского конфликта вызывает панику в странах Евросоюза, заявил бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш. "Вот наша проблема, эффект паники последних дней, если хотите. Когда Трамп показывает, что он готов к сделке с Москвой, к тому же за счет Украины и Европы, европейцы паникуют, потому что они не готовы. Это означает, что сейчас мы переживаем перемены в том смысле, что вот уже 75 лет как мы привыкли к постоянной и бесплатной безопасности со стороны американцев. И тут резко они нам говорят, что "нас это больше не интересует, разбирайтесь сами", - сказал Лелуш в эфире телеканала CNews. По его словам, стремление европейцев обеспечить гарантии безопасности Украины не соответствует ее возможностям в сфере вооружений. Он отметил, что в Евросоюзе только две страны действительно выделили средства на перевооружение - Германия и Польша. Европейцы, по мнению Лелуша, ввязались в украинский конфликт в 2022 году, последовав за курсом бывшего президента США Джо Байдена, однако не подумали о стратегических последствиях. В результате президент США сменился, и основное бремя вынуждены нести европейцы, которые к этому не готовы ни в военной, ни в экономической сферах. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

