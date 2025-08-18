Рейтинг@Mail.ru
Экс-госсекретарь Франции рассказал о панике в Европе из-за Украины - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/eks-gossekretar-2036023855.html
Экс-госсекретарь Франции рассказал о панике в Европе из-за Украины
Экс-госсекретарь Франции рассказал о панике в Европе из-за Украины - РИА Новости, 18.08.2025
Экс-госсекретарь Франции рассказал о панике в Европе из-за Украины
Неготовность Европы к преобразованиям в структуре безопасности из-за украинского конфликта вызывает панику в странах Евросоюза, заявил бывший госсекретарь при... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:07:00+03:00
2025-08-18T12:07:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Неготовность Европы к преобразованиям в структуре безопасности из-за украинского конфликта вызывает панику в странах Евросоюза, заявил бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш. "Вот наша проблема, эффект паники последних дней, если хотите. Когда Трамп показывает, что он готов к сделке с Москвой, к тому же за счет Украины и Европы, европейцы паникуют, потому что они не готовы. Это означает, что сейчас мы переживаем перемены в том смысле, что вот уже 75 лет как мы привыкли к постоянной и бесплатной безопасности со стороны американцев. И тут резко они нам говорят, что "нас это больше не интересует, разбирайтесь сами", - сказал Лелуш в эфире телеканала CNews. По его словам, стремление европейцев обеспечить гарантии безопасности Украины не соответствует ее возможностям в сфере вооружений. Он отметил, что в Евросоюзе только две страны действительно выделили средства на перевооружение - Германия и Польша. Европейцы, по мнению Лелуша, ввязались в украинский конфликт в 2022 году, последовав за курсом бывшего президента США Джо Байдена, однако не подумали о стратегических последствиях. В результате президент США сменился, и основное бремя вынуждены нести европейцы, которые к этому не готовы ни в военной, ни в экономической сферах. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036023141.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, еврокомиссия, нато, bild
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Еврокомиссия, НАТО, Bild
Экс-госсекретарь Франции рассказал о панике в Европе из-за Украины

Экс-госсекретарь Франции Лелуш: Европа не готова к перевооружению из-за Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Неготовность Европы к преобразованиям в структуре безопасности из-за украинского конфликта вызывает панику в странах Евросоюза, заявил бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш.
"Вот наша проблема, эффект паники последних дней, если хотите. Когда Трамп показывает, что он готов к сделке с Москвой, к тому же за счет Украины и Европы, европейцы паникуют, потому что они не готовы. Это означает, что сейчас мы переживаем перемены в том смысле, что вот уже 75 лет как мы привыкли к постоянной и бесплатной безопасности со стороны американцев. И тут резко они нам говорят, что "нас это больше не интересует, разбирайтесь сами", - сказал Лелуш в эфире телеканала CNews.
По его словам, стремление европейцев обеспечить гарантии безопасности Украины не соответствует ее возможностям в сфере вооружений. Он отметил, что в Евросоюзе только две страны действительно выделили средства на перевооружение - Германия и Польша.
Европейцы, по мнению Лелуша, ввязались в украинский конфликт в 2022 году, последовав за курсом бывшего президента США Джо Байдена, однако не подумали о стратегических последствиях. В результате президент США сменился, и основное бремя вынуждены нести европейцы, которые к этому не готовы ни в военной, ни в экономической сферах.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Пушков обвинил лидеров ЕС в одержимости войной
12:03
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденЕврокомиссияНАТОBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала