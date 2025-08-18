https://ria.ru/20250818/dugin-2036041835.html

Путин провел переговоры на Аляске на блестящем уровне, считает Дугин

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом на Аляске на блестящем уровне, успех российской политики признают даже "враги" РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом на Аляске на блестящем уровне, успех российской политики признают даже "враги" РФ, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Путин провел эти переговоры на блестящем уровне. Такие события и входят потом в события истории... То, что наш президент достойно нес знамя великой державы и что это был колоссальный успех российской политики, признают даже враги, все признают", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Кроме того, Дугин отметил, что итогом саммита лидеров РФ и США стал "пролом" изоляции России и признание ее статуса великой державы. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

