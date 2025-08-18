https://ria.ru/20250818/dengi-2036009748.html

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья - РИА Новости, 18.08.2025

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 226 921 рубль в месяц, в 2017 году средняя сумма желаемого дохода составляла 109 472 рубля,... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 226 921 рубль в месяц, в 2017 году средняя сумма желаемого дохода составляла 109 472 рубля, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. "Зафиксированный в опросе Аналитического центра ВЦИОМ двукратный рост "счастливого дохода" за прошедшие восемь лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этом периоде. Иными словами, рост номинальной стоимости "счастья" обусловлен в первую очередь ростом цен", - считает эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин. Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Москвы и Санкт-Петербурга в среднем нужно 694 353 рубля, опрошенным из городов-миллионников - 175 739 рублей, из небольших городов - 193 996 рублей. По словам россиян, 15 058 рублей - наименьшая сумма, которая является "деньгами", в 1998 году "деньги" начинались от 88 рублей. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Аналитического центра ВЦИОМ, количество денег, которое есть, 42% россиян приносят счастье и удовлетворение, что на 31% больше, чем в 1999 году. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Варвара Скокшина

