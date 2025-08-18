Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что вечером произойдет в Белом доме из-за Зеленского
12:14 18.08.2025 (обновлено: 16:14 18.08.2025)
СМИ раскрыли, что вечером произойдет в Белом доме из-за Зеленского
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и главы стран Евросоюза выступят главным препятствием к миру на Украине на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, пишет CNN."Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает Трамп, возможно, думая, что он в шаге от Нобелевской премии мира, главы Украины и Европы, а не России, на встрече в Белом доме рискуют показать себя как настоящее препятствие к миру", — говорится в публикации.В понедельник британская газета Daily Mail писала, что Зеленский, еще не встретившись с Трампом, уже отверг его условия по урегулированию на Украине, тем самым бросив ему вызов в преддверии очередного противостояния в Белом доме.В этот же день Трамп в соцсети Truth Social написал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и главы стран Евросоюза выступят главным препятствием к миру на Украине на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, пишет CNN.
"Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает Трамп, возможно, думая, что он в шаге от Нобелевской премии мира, главы Украины и Европы, а не России, на встрече в Белом доме рискуют показать себя как настоящее препятствие к миру", — говорится в публикации.
СМИ рассказали, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
11:07
В понедельник британская газета Daily Mail писала, что Зеленский, еще не встретившись с Трампом, уже отверг его условия по урегулированию на Украине, тем самым бросив ему вызов в преддверии очередного противостояния в Белом доме.
В этот же день Трамп в соцсети Truth Social написал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
09:58
