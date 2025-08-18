https://ria.ru/20250818/chernyshenko-2036077062.html
Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов
Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов - РИА Новости, 18.08.2025
Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов
В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:37:00+03:00
2025-08-18T15:37:00+03:00
2025-08-18T15:38:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117127_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_dabff6b0686c236320c8e6043b2e6796.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что также необходимо оптимизировать штатные расписания. По словам вице-премьера, в этом году педагогические вузы выпустили 40 тысяч специалистов, в России более 1 миллиона учителей.
https://ria.ru/20250731/putin-2032710649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117127_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3d995c6a8b33a82889e0fad5734c4664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов
Чернышенко призвал сделать зарплаты педагогов более справедливыми