Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов

Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что также необходимо оптимизировать штатные расписания. По словам вице-премьера, в этом году педагогические вузы выпустили 40 тысяч специалистов, в России более 1 миллиона учителей.

