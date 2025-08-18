Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов

Рейтинг@Mail.ru
18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что также необходимо оптимизировать штатные расписания. По словам вице-премьера, в этом году педагогические вузы выпустили 40 тысяч специалистов, в России более 1 миллиона учителей.
2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что также необходимо оптимизировать штатные расписания.
По словам вице-премьера, в этом году педагогические вузы выпустили 40 тысяч специалистов, в России более 1 миллиона учителей.
31 июля, 19:57
Путин поручил подготовить предложения по снижению нагрузки на учителей
31 июля, 19:57
 
