https://ria.ru/20250818/chernyshenko-2036068693.html

Чернышенко рассказал, сколько первоклассников пойдут в школы в 2025 году

Чернышенко рассказал, сколько первоклассников пойдут в школы в 2025 году - РИА Новости, 18.08.2025

Чернышенко рассказал, сколько первоклассников пойдут в школы в 2025 году

Около 1,5 миллиона первоклассников в этом учебном году пойдут в российские школы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T15:17:00+03:00

2025-08-18T15:17:00+03:00

2025-08-18T15:17:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813535733_0:245:3071:1972_1920x0_80_0_0_0504e87bb65110422b6dfbaedb4d026d.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 1,5 миллиона первоклассников в этом учебном году пойдут в российские школы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.

https://ria.ru/20250818/ucheba-2036003312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий чернышенко