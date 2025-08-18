https://ria.ru/20250818/chernyshenko-2036068693.html
Чернышенко рассказал, сколько первоклассников пойдут в школы в 2025 году
Чернышенко рассказал, сколько первоклассников пойдут в школы в 2025 году
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 1,5 миллиона первоклассников в этом учебном году пойдут в российские школы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.
