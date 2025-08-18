https://ria.ru/20250818/avstrija-2036049818.html

Политолог назвал встречу Путина и Трампа пощечиной для европейцев

2025-08-18T13:36:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прошедшая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала "пощечиной" для европейских стран, которые не хотели вести переговоры по урегулированию украинского конфликта с Россией, считает австрийский политолог Герхард Манготт. "Европейцы вообще не хотели вести переговоры с Путиным, это сделал Трамп. Это была пощёчина", - заявил Манготт газете Kronen Zeitung. По мнению политолога, стратегия европейцев, которая не была прагматичной, вероятно, провалилась и подошла к концу. "Таким образом, как влияние европейцев, так и их политические цели лишь в незначительной степени представлены в возможном переговорном решении", - заявил Манготт. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

