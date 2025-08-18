Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал встречу Путина и Трампа пощечиной для европейцев - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/avstrija-2036049818.html
Политолог назвал встречу Путина и Трампа пощечиной для европейцев
Политолог назвал встречу Путина и Трампа пощечиной для европейцев - РИА Новости, 18.08.2025
Политолог назвал встречу Путина и Трампа пощечиной для европейцев
Прошедшая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала "пощечиной" для европейских стран, которые не хотели вести переговоры... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T13:36:00+03:00
2025-08-18T13:36:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:351:2605:1816_1920x0_80_0_0_a305ce4874738e51e6f20dfc77013f25.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прошедшая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала "пощечиной" для европейских стран, которые не хотели вести переговоры по урегулированию украинского конфликта с Россией, считает австрийский политолог Герхард Манготт. "Европейцы вообще не хотели вести переговоры с Путиным, это сделал Трамп. Это была пощёчина", - заявил Манготт газете Kronen Zeitung. По мнению политолога, стратегия европейцев, которая не была прагматичной, вероятно, провалилась и подошла к концу. "Таким образом, как влияние европейцев, так и их политические цели лишь в незначительной степени представлены в возможном переговорном решении", - заявил Манготт. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html
https://ria.ru/20250818/udar-2036046346.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:94:2605:2047_1920x0_80_0_0_83187ae45f79645f995517def0f089ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Политолог назвал встречу Путина и Трампа пощечиной для европейцев

Политолог Манготт назвал саммит на Аляске пощечиной для европейцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прошедшая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала "пощечиной" для европейских стран, которые не хотели вести переговоры по урегулированию украинского конфликта с Россией, считает австрийский политолог Герхард Манготт.
"Европейцы вообще не хотели вести переговоры с Путиным, это сделал Трамп. Это была пощёчина", - заявил Манготт газете Kronen Zeitung.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Встреча на Аляске: почему и что дальше
08:00
По мнению политолога, стратегия европейцев, которая не была прагматичной, вероятно, провалилась и подошла к концу.
"Таким образом, как влияние европейцев, так и их политические цели лишь в незначительной степени представлены в возможном переговорном решении", - заявил Манготт.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Он признал". Во Франции рассказали, какой удар Трамп нанес Зеленскому
13:21
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала