https://ria.ru/20250818/alyaska-2035980867.html

В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру

В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру - РИА Новости, 18.08.2025

В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру

Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, говорится в редакционной статье китайской... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T08:04:00+03:00

2025-08-18T08:04:00+03:00

2025-08-18T08:04:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg

ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Хотя переговоры продлились менее трёх часов, они, как минимум, стали позитивным шагом на пути к миру", - говорится в статье. Авторы отмучают, что на фоне боевых действий, которые длятся уже три с половиной года, и эскалации геополитического противостояния эта встреча в очередной раз продемонстрировала миру, что каким бы сложным ни был конфликт, "возвращение к диалогу и переговорам - единственный путь к его разрешению". Газета также подчеркивает, что встреча Трампа и Путина поспособствовала выходу из тупика в отношениях между США и Россией, что свидетельствует о начале смягчения двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. "Значение этого дипломатического усилия заключается в возобновлении работы механизма диалога высокого уровня между США и Россией, закладывая основу для последующих переговоров", - пишут авторы. В статье отмечается, что саммит не только внес новые перемены в траекторию американо-российских отношений, но и "создал новые возможности для урегулирования украинского кризиса". По словам авторов, траектория политического урегулирования украинского вопроса "постепенно проясняется". "Хотя этот процесс остается сложным, противоречия и разногласия постепенно смягчаются", - пишут авторы, выражая надежду на то, что все стороны украинского кризиса "своевременно примут участие в мирных переговорах, чтобы положить конец конфликту и как можно скорее восстановить мир в регионе".

https://ria.ru/20250817/sammit-2035950631.html

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров