В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру - РИА Новости, 18.08.2025
08:04 18.08.2025
В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру
В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Хотя переговоры продлились менее трёх часов, они, как минимум, стали позитивным шагом на пути к миру", - говорится в статье. Авторы отмучают, что на фоне боевых действий, которые длятся уже три с половиной года, и эскалации геополитического противостояния эта встреча в очередной раз продемонстрировала миру, что каким бы сложным ни был конфликт, "возвращение к диалогу и переговорам - единственный путь к его разрешению". Газета также подчеркивает, что встреча Трампа и Путина поспособствовала выходу из тупика в отношениях между США и Россией, что свидетельствует о начале смягчения двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. "Значение этого дипломатического усилия заключается в возобновлении работы механизма диалога высокого уровня между США и Россией, закладывая основу для последующих переговоров", - пишут авторы. В статье отмечается, что саммит не только внес новые перемены в траекторию американо-российских отношений, но и "создал новые возможности для урегулирования украинского кризиса". По словам авторов, траектория политического урегулирования украинского вопроса "постепенно проясняется". "Хотя этот процесс остается сложным, противоречия и разногласия постепенно смягчаются", - пишут авторы, выражая надежду на то, что все стороны украинского кризиса "своевременно примут участие в мирных переговорах, чтобы положить конец конфликту и как можно скорее восстановить мир в регионе".
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Хотя переговоры продлились менее трёх часов, они, как минимум, стали позитивным шагом на пути к миру", - говорится в статье.
Авторы отмучают, что на фоне боевых действий, которые длятся уже три с половиной года, и эскалации геополитического противостояния эта встреча в очередной раз продемонстрировала миру, что каким бы сложным ни был конфликт, "возвращение к диалогу и переговорам - единственный путь к его разрешению".
Газета также подчеркивает, что встреча Трампа и Путина поспособствовала выходу из тупика в отношениях между США и Россией, что свидетельствует о начале смягчения двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.
"Значение этого дипломатического усилия заключается в возобновлении работы механизма диалога высокого уровня между США и Россией, закладывая основу для последующих переговоров", - пишут авторы.
В статье отмечается, что саммит не только внес новые перемены в траекторию американо-российских отношений, но и "создал новые возможности для урегулирования украинского кризиса". По словам авторов, траектория политического урегулирования украинского вопроса "постепенно проясняется".
"Хотя этот процесс остается сложным, противоречия и разногласия постепенно смягчаются", - пишут авторы, выражая надежду на то, что все стороны украинского кризиса "своевременно примут участие в мирных переговорах, чтобы положить конец конфликту и как можно скорее восстановить мир в регионе".
