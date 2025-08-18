https://ria.ru/20250818/alyaska-2035980867.html
В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру
В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру - РИА Новости, 18.08.2025
В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, говорится в редакционной статье китайской... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:04:00+03:00
2025-08-18T08:04:00+03:00
2025-08-18T08:04:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Хотя переговоры продлились менее трёх часов, они, как минимум, стали позитивным шагом на пути к миру", - говорится в статье. Авторы отмучают, что на фоне боевых действий, которые длятся уже три с половиной года, и эскалации геополитического противостояния эта встреча в очередной раз продемонстрировала миру, что каким бы сложным ни был конфликт, "возвращение к диалогу и переговорам - единственный путь к его разрешению". Газета также подчеркивает, что встреча Трампа и Путина поспособствовала выходу из тупика в отношениях между США и Россией, что свидетельствует о начале смягчения двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. "Значение этого дипломатического усилия заключается в возобновлении работы механизма диалога высокого уровня между США и Россией, закладывая основу для последующих переговоров", - пишут авторы. В статье отмечается, что саммит не только внес новые перемены в траекторию американо-российских отношений, но и "создал новые возможности для урегулирования украинского кризиса". По словам авторов, траектория политического урегулирования украинского вопроса "постепенно проясняется". "Хотя этот процесс остается сложным, противоречия и разногласия постепенно смягчаются", - пишут авторы, выражая надежду на то, что все стороны украинского кризиса "своевременно примут участие в мирных переговорах, чтобы положить конец конфликту и как можно скорее восстановить мир в регионе".
https://ria.ru/20250817/sammit-2035950631.html
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
В КНР назвали саммит на Аляске позитивным шагом на пути к миру
Global Times: переговоры на Аляске стали позитивным шагом на пути к миру
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости.
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times
.
Ранее на Аляске
состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина
и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров
и помощник президента РФ Юрий Ушаков
. От США
присутствовали госсекретарь Марко Рубио
и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф
.
"Хотя переговоры продлились менее трёх часов, они, как минимум, стали позитивным шагом на пути к миру", - говорится в статье.
Авторы отмучают, что на фоне боевых действий, которые длятся уже три с половиной года, и эскалации геополитического противостояния эта встреча в очередной раз продемонстрировала миру, что каким бы сложным ни был конфликт, "возвращение к диалогу и переговорам - единственный путь к его разрешению".
Газета также подчеркивает, что встреча Трампа
и Путина поспособствовала выходу из тупика в отношениях между США и Россией, что свидетельствует о начале смягчения двусторонних связей между Москвой
и Вашингтоном
.
"Значение этого дипломатического усилия заключается в возобновлении работы механизма диалога высокого уровня между США и Россией, закладывая основу для последующих переговоров", - пишут авторы.
В статье отмечается, что саммит не только внес новые перемены в траекторию американо-российских отношений, но и "создал новые возможности для урегулирования украинского кризиса". По словам авторов, траектория политического урегулирования украинского вопроса "постепенно проясняется".
"Хотя этот процесс остается сложным, противоречия и разногласия постепенно смягчаются", - пишут авторы, выражая надежду на то, что все стороны украинского кризиса "своевременно примут участие в мирных переговорах, чтобы положить конец конфликту и как можно скорее восстановить мир в регионе".