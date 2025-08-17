https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035954271.html

Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в новом образе

Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в новом образе - РИА Новости, 17.08.2025

Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в новом образе

Владимир Зеленский приехал на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в классическом пиджаке и кроссовках на высокой платформе, пишет Telegram-канал РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T22:37:00+03:00

2025-08-17T22:37:00+03:00

2025-08-17T22:37:00+03:00

в мире

брюссель

украина

сша

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035945767_13:0:873:484_1920x0_80_0_0_10ee25d7d08a0948543cc2244b6d87f8.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в классическом пиджаке и кроссовках на высокой платформе, пишет Telegram-канал Mash.На фото, опубликованном в канале, можно увидеть, что Зеленский появился на встрече в черном пиджаке, футболке и брюках того же цвета.Особое внимание вызвала обувь главы киевского режима. Зеленский надел кроссовки с платформой, по данным источника, достигающей 8 сантиметров.Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.Участники обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с главой Белого дома.

https://ria.ru/20250817/evropa-2035945185.html

https://ria.ru/20250817/lantidiplomatico-2035943220.html

брюссель

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, украина, сша, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский