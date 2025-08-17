https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035954271.html
Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в новом образе
Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в новом образе
Владимир Зеленский приехал на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в классическом пиджаке и кроссовках на высокой платформе, пишет Telegram-канал РИА Новости, 17.08.2025
в мире
брюссель
украина
сша
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в классическом пиджаке и кроссовках на высокой платформе, пишет Telegram-канал Mash.На фото, опубликованном в канале, можно увидеть, что Зеленский появился на встрече в черном пиджаке, футболке и брюках того же цвета.Особое внимание вызвала обувь главы киевского режима. Зеленский надел кроссовки с платформой, по данным источника, достигающей 8 сантиметров.Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.Участники обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с главой Белого дома.
