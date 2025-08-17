Рейтинг@Mail.ru
Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в новом образе
22:37 17.08.2025
Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в новом образе
2025-08-17T22:37:00+03:00
2025-08-17T22:37:00+03:00
в мире
брюссель
украина
сша
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в классическом пиджаке и кроссовках на высокой платформе, пишет Telegram-канал Mash.На фото, опубликованном в канале, можно увидеть, что Зеленский появился на встрече в черном пиджаке, футболке и брюках того же цвета.Особое внимание вызвала обувь главы киевского режима. Зеленский надел кроссовки с платформой, по данным источника, достигающей 8 сантиметров.Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.Участники обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с главой Белого дома.
брюссель
украина
сша
в мире, брюссель, украина, сша, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский
В мире, Брюссель, Украина, США, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский
© Кадр видео из соцсетейВладимир Зеленский надел на встречу с фон дер Ляйен кроссовки на высокой платформе
© Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в классическом пиджаке и кроссовках на высокой платформе, пишет Telegram-канал Mash.
На фото, опубликованном в канале, можно увидеть, что Зеленский появился на встрече в черном пиджаке, футболке и брюках того же цвета.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Глава ЕК сделала дерзкое заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа
Вчера, 20:41
Особое внимание вызвала обувь главы киевского режима. Зеленский надел кроссовки с платформой, по данным источника, достигающей 8 сантиметров.
Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.
Участники обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.
В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с главой Белого дома.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
"Кампания фанатиков": на Западе пришли в ярость из-за выходки лидеров ЕС
Вчера, 20:21
 
