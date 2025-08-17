Рейтинг@Mail.ru
"Драматическое изгнание": СМИ раскрыли, что Трамп приготовил для Зеленского
17.08.2025
21:30 17.08.2025
"Драматическое изгнание": СМИ раскрыли, что Трамп приготовил для Зеленского
Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от Украины, если Владимир Зеленский не примет его условия, пишет испанское издание La Vanguardia. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от Украины, если Владимир Зеленский не примет его условия, пишет испанское издание La Vanguardia."Если Зеленский отвергнет план, который Трамп предлагает, он рискует подвергнуться еще одному драматическому изгнанию из Овального кабинета перед телекамерами. Полгода назад Вашингтон отреагировал на раскол, заблокировав доставку военной помощи и прекратив обмен разведданными с Киевом &lt;…&gt;. Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину &lt;..&gt;", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами будет оказывать давление на главу киевского режима по поводу заключения мирного договора без предварительного прекращения огня.Участники "коалиции желающих" из стран Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен
"Драматическое изгнание": СМИ раскрыли, что Трамп приготовил для Зеленского

Владимир Зеленский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от Украины, если Владимир Зеленский не примет его условия, пишет испанское издание La Vanguardia.
"Если Зеленский отвергнет план, который Трамп предлагает, он рискует подвергнуться еще одному драматическому изгнанию из Овального кабинета перед телекамерами. Полгода назад Вашингтон отреагировал на раскол, заблокировав доставку военной помощи и прекратив обмен разведданными с Киевом <…>. Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину <..>", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами будет оказывать давление на главу киевского режима по поводу заключения мирного договора без предварительного прекращения огня.
Участники "коалиции желающих" из стран Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.
В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом
