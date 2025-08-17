https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035855750.html

Экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский

Экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский - РИА Новости, 17.08.2025

Экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский

Владимир Зеленский остается выгоден в качестве лидера киевского режима для западной "партии войны", желающей продолжать боевые действия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский остается выгоден в качестве лидера киевского режима для западной "партии войны", желающей продолжать боевые действия, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Зеленский для них очень выгоден. Он даже выгоден тем, что, в конце концов, на него можно повесить всех козлов, сделать его козлом отпущения и повесить на него все неудачи, все провалы, все преступления даже. Ликвидировать его, и, как говорили в мою оперскую бытность, дело закрыть по причине смерти подозреваемого", - заявил Прозоров РИА Новости. Каждый день работы Владимира Зеленского на посту лидера киевского режима он обогащает людей, заинтересованных в продолжении боевых действий, поэтому им выгодно, чтобы он в этом качестве протянул как можно дольше, отметил Прозоров. На боевых действиях на Украине зарабатывают далеко не только предприятия западного ВПК, отметил он. "Это BlackRock (американская инвестиционная компания, - ред.), это какой-нибудь там Boston Dynamics, это General Electric, это AstraZeneca, фарм-гиганты вот эти", - привел примеры Прозоров компаний, которым выгодны боевые действия. Он напомнил многочисленные скандалы, связанные с тем, что на жителях Украины за небольшой гонорар испытывали новейшие препараты. "Это и британские, и швейцарские фармгиганты. А если война прекратится, если Украина вылезет из состояния черной дыры, в которой нет законов, то эти фармгиганты просто потеряют свой испытательный полигон. А это очень большие деньги, это колоссальные деньги. Та же ядерная энергетика, Westinghouse который влез на Украину, спас себя таким образом от банкротства, подмял под себя всю энергетическую атомную отрасль Украины. Если на Украине мир и поменяется власть, то его просто выкинут. И это тоже, опять же, миллиарды долларов", - считает он. По данным Прозорова, лоббисты из сферы транснационального бизнеса доводят свою позицию до западных политиков в том числе в кулуарах многочисленных форумов "в поддержку Украины". "Приходит какой-нибудь BlackRock и говорит, что у нас земля в Херсонской, Николаевской и Одесской области выкуплена, поэтому нельзя туда допускать Российскую Федерацию. Поэтому давайте-ка, Пентагон и британский генеральный штаб, разрабатывайте операцию, чтобы мы эти территории не отдали России. И все равно как. Нам наши инвестиции защищать надо... Встречи политических лидеров – как раз они договариваются, как воплощать вот эти все идеи их спонсоров в жизнь. И отдают указания собственным исполнителям… Вот эти форумы, там они принимают какие-то консолидированные решения на глобальном уровне. А уже потом на более низких уровнях вступают в дело исполнители. Как государственные структуры – МИДы, спецслужбы, разведки, так и финансово-промышленные группы, корпорации", - рассказал Прозоров.

