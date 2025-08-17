https://ria.ru/20250817/vzryv-2035897876.html

В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие

В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.08.2025

В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие

Газ взорвался в коттедже в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали две женщины, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.

МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Газ взорвался в коттедже в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали две женщины, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. "Поступила информация о том, что в Карабудахкентском районе, в коттеджном доме поселка Зеленоморск, произошел хлопок газовоздушной смеси. Две женщины получили ожоги 2-3 степени", – говорится в сообщении. По предварительной информации, разрушений нет, добавили в управлении.

