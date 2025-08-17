https://ria.ru/20250817/vzryv-2035897876.html
В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие
В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.08.2025
В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие
Газ взорвался в коттедже в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали две женщины, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:40:00+03:00
2025-08-17T13:40:00+03:00
2025-08-17T13:40:00+03:00
происшествия
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Газ взорвался в коттедже в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали две женщины, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. "Поступила информация о том, что в Карабудахкентском районе, в коттеджном доме поселка Зеленоморск, произошел хлопок газовоздушной смеси. Две женщины получили ожоги 2-3 степени", – говорится в сообщении. По предварительной информации, разрушений нет, добавили в управлении.
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Карабудахкентский район, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие
В Дагестане две женщины получили ожоги при взрыве газа в поселке Зеленоморск