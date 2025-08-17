В Дагестане в коттедже взорвался газ, есть пострадавшие

Рейтинг@Mail.ru
13:40 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/vzryv-2035897876.html
Газ взорвался в коттедже в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали две женщины, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 17.08.2025
происшествия
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Газ взорвался в коттедже в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали две женщины, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. "Поступила информация о том, что в Карабудахкентском районе, в коттеджном доме поселка Зеленоморск, произошел хлопок газовоздушной смеси. Две женщины получили ожоги 2-3 степени", – говорится в сообщении. По предварительной информации, разрушений нет, добавили в управлении.
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Газ взорвался в коттедже в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали две женщины, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.
"Поступила информация о том, что в Карабудахкентском районе, в коттеджном доме поселка Зеленоморск, произошел хлопок газовоздушной смеси. Две женщины получили ожоги 2-3 степени", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, разрушений нет, добавили в управлении.
