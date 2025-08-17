Рейтинг@Mail.ru
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 17.08.2025 (обновлено: 06:13 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/vzryv-2035847524.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 17.08.2025
В Чернигове прогремел взрыв
В городе Чернигов прогремел взрыв, сообщается в украинском Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:06:00+03:00
2025-08-17T06:13:00+03:00
в мире
чернигов
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_0:141:1009:708_1920x0_80_0_0_657f19e6d49f4a095ee419ae19b49790.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В городе Чернигов прогремел взрыв, сообщается в украинском Telegram-канале "Общественное"."В Чернигове прозвучал взрыв", — говорится в публикации. Ранее в субботу в Черниговской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу. На 1:55 ночи она звучала в Одесском, а также в частях Днепропетровского и Харьковского регионов. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_04000040e69ebe5dc3b317d8d560cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Чернигов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В городе Чернигов прогремел взрыв, сообщается в украинском Telegram-канале "Общественное".
Чернигове прозвучал взрыв", — говорится в публикации.
Ранее в субботу в Черниговской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу. На 1:55 ночи она звучала в Одесском, а также в частях Днепропетровского и Харьковского регионов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала