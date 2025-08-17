https://ria.ru/20250817/vzryv-2035847524.html

В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 17.08.2025

В Чернигове прогремел взрыв

В городе Чернигов прогремел взрыв, сообщается в украинском Telegram-канале "Общественное".

2025-08-17T02:06:00+03:00

2025-08-17T02:06:00+03:00

2025-08-17T06:13:00+03:00

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В городе Чернигов прогремел взрыв, сообщается в украинском Telegram-канале "Общественное"."В Чернигове прозвучал взрыв", — говорится в публикации. Ранее в субботу в Черниговской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу. На 1:55 ночи она звучала в Одесском, а также в частях Днепропетровского и Харьковского регионов. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

