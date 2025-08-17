https://ria.ru/20250817/vzryv-2035847524.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 17.08.2025
В Чернигове прогремел взрыв
В городе Чернигов прогремел взрыв, сообщается в украинском Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:06:00+03:00
2025-08-17T02:06:00+03:00
2025-08-17T06:13:00+03:00
в мире
чернигов
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_0:141:1009:708_1920x0_80_0_0_657f19e6d49f4a095ee419ae19b49790.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В городе Чернигов прогремел взрыв, сообщается в украинском Telegram-канале "Общественное"."В Чернигове прозвучал взрыв", — говорится в публикации. Ранее в субботу в Черниговской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу. На 1:55 ночи она звучала в Одесском, а также в частях Днепропетровского и Харьковского регионов. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_04000040e69ebe5dc3b317d8d560cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Чернигов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв