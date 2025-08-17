https://ria.ru/20250817/vsu-2035938308.html

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.08.2025

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, уничтожены около 20 боевиков и полевой лагерь, сообщил РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, уничтожены около 20 боевиков и полевой лагерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Удар нанесен по военному полигону в селе Левадки Днепропетровской области после подтверждения информации, что там происходит сосредоточение боевиков ВСУ для подготовки, перегруппировки и переброски на линию фронта", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер". "Уничтожено четыре боевых бронированных машины, полевой лагерь и около двух десятков боевиков ВСУ", - сказал Рогов.

