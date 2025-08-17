Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 17.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, уничтожены около 20 боевиков и полевой лагерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Удар нанесен по военному полигону в селе Левадки Днепропетровской области после подтверждения информации, что там происходит сосредоточение боевиков ВСУ для подготовки, перегруппировки и переброски на линию фронта", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер". "Уничтожено четыре боевых бронированных машины, полевой лагерь и около двух десятков боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
безопасность, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российский военнослужащий в зоне спецоперации
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, уничтожены около 20 боевиков и полевой лагерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Удар нанесен по военному полигону в селе Левадки Днепропетровской области после подтверждения информации, что там происходит сосредоточение боевиков ВСУ для подготовки, перегруппировки и переброски на линию фронта", - сказал Рогов.
По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер".
"Уничтожено четыре боевых бронированных машины, полевой лагерь и около двух десятков боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
Удар по военному полигону Новомосковский
ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области
1 марта, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
