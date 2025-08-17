https://ria.ru/20250817/vsu-2035938308.html
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, уничтожены около 20 боевиков и полевой лагерь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T19:20:00+03:00
2025-08-17T19:20:00+03:00
2025-08-17T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, уничтожены около 20 боевиков и полевой лагерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Удар нанесен по военному полигону в селе Левадки Днепропетровской области после подтверждения информации, что там происходит сосредоточение боевиков ВСУ для подготовки, перегруппировки и переброски на линию фронта", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен ракетным комплексом "Искандер". "Уничтожено четыре боевых бронированных машины, полевой лагерь и около двух десятков боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250301/vsu-2002500834.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_88c7deb42989358db93e2fffaf6da6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
Рогов: ВС России уничтожили 20 боевиков на полигоне в Днепропетровской области