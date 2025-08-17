https://ria.ru/20250817/vsu-2035908827.html
ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли удар по ... Днепропетровской области. Уничтожен ... эшелон с боеприпасами ВСУ", - сказал Рогов.
