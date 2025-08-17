Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17.08.2025
ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли удар по ... Днепропетровской области. Уничтожен ... эшелон с боеприпасами ВСУ", - сказал Рогов.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска нанесли удар по ... Днепропетровской области. Уничтожен ... эшелон с боеприпасами ВСУ", - сказал Рогов.
ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьУкраинаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
