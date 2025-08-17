https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035901629.html

Европа обеспокоена теплым приемом Путина на Аляске, пишут турецкие СМИ

2025-08-17T14:19:00+03:00

АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Теплый прием президента России Владимира Путина на Аляске вызвал тревогу у Запада, есть опасение того, что Владимир Зеленский не получит аналогичного отношения в понедельник в Вашингтоне, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Теплый прием, оказанный президентом США Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину на базе Анкоридж на Аляске 15 августа, вызвал обеспокоенность в Европе. По мнению европейских дипломатов, это сближение повысило риск того, что Зеленский не получит такого же дружеского отношения (во время планируемого в понедельник визита в Вашингтон - ред.)", - говорится в материале издания.

Ольга Фомченкова

