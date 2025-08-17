Рейтинг@Mail.ru
Европа обеспокоена теплым приемом Путина на Аляске, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 17.08.2025
14:19 17.08.2025
Европа обеспокоена теплым приемом Путина на Аляске, пишут турецкие СМИ
Европа обеспокоена теплым приемом Путина на Аляске, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 17.08.2025
Европа обеспокоена теплым приемом Путина на Аляске, пишут турецкие СМИ
Теплый прием президента России Владимира Путина на Аляске вызвал тревогу у Запада, есть опасение того, что Владимир Зеленский не получит аналогичного отношения... РИА Новости, 17.08.2025
в мире
россия
аляска
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Теплый прием президента России Владимира Путина на Аляске вызвал тревогу у Запада, есть опасение того, что Владимир Зеленский не получит аналогичного отношения в понедельник в Вашингтоне, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Теплый прием, оказанный президентом США Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину на базе Анкоридж на Аляске 15 августа, вызвал обеспокоенность в Европе. По мнению европейских дипломатов, это сближение повысило риск того, что Зеленский не получит такого же дружеского отношения (во время планируемого в понедельник визита в Вашингтон - ред.)", - говорится в материале издания.
в мире, россия, аляска, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Европа обеспокоена теплым приемом Путина на Аляске, пишут турецкие СМИ

Türkiye: оказанный на Аляске Путину тёплый прием вызвал тревогу в Европе

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Теплый прием президента России Владимира Путина на Аляске вызвал тревогу у Запада, есть опасение того, что Владимир Зеленский не получит аналогичного отношения в понедельник в Вашингтоне, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Теплый прием, оказанный президентом США Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину на базе Анкоридж на Аляске 15 августа, вызвал обеспокоенность в Европе. По мнению европейских дипломатов, это сближение повысило риск того, что Зеленский не получит такого же дружеского отношения (во время планируемого в понедельник визита в Вашингтон - ред.)", - говорится в материале издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03
 
