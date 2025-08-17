https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035901208.html
Итальянский премьер примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне
РИМ, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне, сообщило агентство askanews со ссылкой на источники в руководстве Совета министров Италии."Премьер-министр Джорджа Мелони прибудет завтра в Вашингтон вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами для встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
