https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035901208.html

Итальянский премьер примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне

Итальянский премьер примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне - РИА Новости, 17.08.2025

Итальянский премьер примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне, сообщило агентство askanews со ссылкой на источники в... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:11:00+03:00

2025-08-17T14:11:00+03:00

2025-08-17T14:11:00+03:00

в мире

италия

джорджа мелони

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008960084_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_d91c146f4d30b47212f28cc04ee8d736.jpg

РИМ, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне, сообщило агентство askanews со ссылкой на источники в руководстве Совета министров Италии."Премьер-министр Джорджа Мелони прибудет завтра в Вашингтон вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами для встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, джорджа мелони, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, украина