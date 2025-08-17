Рейтинг@Mail.ru
Итальянский премьер примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне - РИА Новости, 17.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 17.08.2025
Итальянский премьер примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне
РИМ, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне, сообщило агентство askanews со ссылкой на источники в руководстве Совета министров Италии."Премьер-министр Джорджа Мелони прибудет завтра в Вашингтон вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами для встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
в мире, италия, джорджа мелони, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, украина
В мире, Италия, Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Украина, Специальная военная операция на Украине
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
РИМ, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник примет участие во встрече по Украине в Вашингтоне, сообщило агентство askanews со ссылкой на источники в руководстве Совета министров Италии.
"Премьер-министр Джорджа Мелони прибудет завтра в Вашингтон вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами для встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
